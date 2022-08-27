С февраля Украина вернула тела более 500 военных, большинство – из Мариуполя

По словам уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, Олега Котенка, коммуникацию с РФ удалось наладить через Красный Крест.

С начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть тела 541 военного. Об этом рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко, сообщается на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как уточнил Котенко, больше всего тел погибших украинцев удалось транспортировать из Мариуполя – 428. Из них более 300 – это защитники "Азовстали".

Уполномоченный подчеркнул, что Украина забирает тела военных из разных регионов – Донецкого, Запорожского, Херсонского, Харьковского и Луганского.

Договоренностей с российской стороной о передаче тел удалось добиться с помощью международного комитета Красного Креста, отмечает Котенко.

"Самое сложное – это коммуникация с врагом. Мы передаем российской стороне локации, где есть наши погибшие. Они должны их забрать, и после этого мы проводим обмен", – рассказал уполномоченный.

По его словам, представители российской стороны не всегда хотят идти в зону боевых действий, даже если объявлен режим тишины.

За полгода Минреинтеграции провело более 20 встреч с родными погибших и пропавших без вести.

"Сложно объяснить человеку, близкий которого погиб, почему иногда длительное время не удается вернуть его тело. Люди в горе – они всегда готовы слышать", – объяснил Котенко.

Напомним, в конце июля Украина начала процедуру возвращения тел погибших в Еленовке пленных.

Весной Украина неоднократно обращалась к российской стороне с предложением вывезти останки своих погибших. Так, в конце мая "Укрзализныця" призвала матерей солдат ВС РФ забрать тела сыновей.