"Нам чужого не надо": "Укрзализныця" призвала матерей солдат ВС РФ забрать тела сыновей

В ходе общения с российскими журналистами Александр Камышин заявил, что компания предоставит бесплатные билеты женщинам, которые захотят забрать тела своих детей.

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Сейчас в разных городах Украины в вагонах-рефрижераторах "Укрзализныци" хранятся тела 270 мертвых российских солдат, сообщил в интервью "Медузе" глава компании Александр Камышин.

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"Русские кидают своих на полях боя, а мы каждый день сжигаем 100 литров солярки на вагон, для того чтобы эти тела хранить — чтобы поддерживать в рефрижераторах температуру, — сказал Камышин. — Если русским тела их солдат не нужны, мы же не можем их просто взять и выбросить?"

По словам руководителя "Укрзализныци", в компании надеются, что руководство России или матери погибших оккупантов заберут тела, однако таких обращений пока не было. Он предполагает, что причиной этого может быть российская информационная блокада: многие россияне даже не знают, что их детей отправили на войну.

Если же кого-то пугает дороговизна процедуры транспортировки тела, то Александр Камышин заверил, что компания готова предоставить бесплатные билеты россиянкам, которые приедут за останками своих детей.

"Сделаем все бесплатно: довезем-отвезем, отдадим, — пообещал он. — Нам чужого не надо".

Напомним, 14 мая агентство Reuters опубликовало сюжет о том, как в Украине обращаются с телами убитых российских оккупантов: украинские военнослужащие собирают тела в Киевской области и грузят их в поезд-рефрижератор.

По словам главы военно-гражданского сотрудничества Украины Владимира Лямзина, Украина готова вернуть тела в Россию, но россияне в этом не заинтересованы. Лямзин сообщил также, что в разных регионах Украины находятся несколько таких рефрижераторных поездов. Еще несколько сотен тел хранят в Киеве на специальном объекте.

От том, что Россия отказывается забирать останки своих солдат, несколько раз заявляли и украинские власти. В марте во время интервью российским журналистам этому удивлялся президент Владимир Зеленский. "Это же не скот!" — подчеркнул он. — Когда такое отношение к своим, то какое же к другим?"

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что это первая война за историю человечества, когда армия отказывается забирать своих погибших солдат.