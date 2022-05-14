Тела российских военных собирают в Киевской области в поезд-рефрижиратор – Reuters

Подобных поездов несколько, в них сотни тел, которые РФ не желает забирать

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В сюжете новостного агентства Reuters показали, как украинские военные собирают тела российских солдат в Киевской области. И грузят их на поезд-рефрижиратор.

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Глава военно-гражданского сотрудничества Украины Владимир Лямзин заявил, что Украина действует в соответствии с международным правом и готова вернуть тела в Россию. Но та не заинтересована.

[ + – ] Тела российских солдат собирают в Киевской и Черниговской областях

"Согласно нормам международного гуманитарного права, а Украина им строго следует, после завершения активной фазы конфликта стороны должны вернуть тела военных другой страны. Мы готовы вернуть тела агрессору", — отметил он.

Как сообщил Лямзин, в разных регионах Украины находятся несколько рефрижераторных поездов, где хранятся тела убитых российских военных.

[ + – ] Тела убитых российских военных у поезда-рефрижиратора Фото: Скриншот

"В этом рефрижераторном поезде находится несколько сотен тел российских оккупантов. Большая их часть привезена из Киевской области, есть из Черниговской области, есть и из некоторых других областей", — сказал Лямзин.

По его словам несколько сотен тел хранятся на объекте на окраине Киева. На видео агентства видно, как тела в белых мешках несут к вагону, где уже лежит несколько (около десятка) подобных мешков.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что российская сторона отказывается забирать тела своих убитых военных. "Это же не скот! Почему это страшно? Когда такое отношение к своим, то какое же к другим? Это действительно страшно. А ведь мы для правительства России точно не свои. Какое тогда отношение к нам?", — задался вопросом президент Украины.

Также об это говорил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. "Это первая война за историю человечества, когда армия отказывается забирать своих усопших. Никогда до сих пор в истории человечества ничего подобного не было", — сказал он.

Напомним, ранее Фокус писал, что некоторые тела убитый российских солдат все-таки вывозятся и попадают домой. Так, в Бурятии их отпевают в детском центре, который, по словам местных жителей "пропах трупами".