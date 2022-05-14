Тела российских военных собирают в Киевской области в поезд-рефрижиратор – Reuters
Подобных поездов несколько, в них сотни тел, которые РФ не желает забирать
Мы . Мы из Украины
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В сюжете новостного агентства Reuters показали, как украинские военные собирают тела российских солдат в Киевской области. И грузят их на поезд-рефрижиратор.
Глава военно-гражданского сотрудничества Украины Владимир Лямзин заявил, что Украина действует в соответствии с международным правом и готова вернуть тела в Россию. Но та не заинтересована.
"Согласно нормам международного гуманитарного права, а Украина им строго следует, после завершения активной фазы конфликта стороны должны вернуть тела военных другой страны. Мы готовы вернуть тела агрессору", — отметил он.
Как сообщил Лямзин, в разных регионах Украины находятся несколько рефрижераторных поездов, где хранятся тела убитых российских военных.
"В этом рефрижераторном поезде находится несколько сотен тел российских оккупантов. Большая их часть привезена из Киевской области, есть из Черниговской области, есть и из некоторых других областей", — сказал Лямзин.
По его словам несколько сотен тел хранятся на объекте на окраине Киева. На видео агентства видно, как тела в белых мешках несут к вагону, где уже лежит несколько (около десятка) подобных мешков.
В конце марта президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что российская сторона отказывается забирать тела своих убитых военных. "Это же не скот! Почему это страшно? Когда такое отношение к своим, то какое же к другим? Это действительно страшно. А ведь мы для правительства России точно не свои. Какое тогда отношение к нам?", — задался вопросом президент Украины.
Также об это говорил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. "Это первая война за историю человечества, когда армия отказывается забирать своих усопших. Никогда до сих пор в истории человечества ничего подобного не было", — сказал он.
Напомним, ранее Фокус писал, что некоторые тела убитый российских солдат все-таки вывозятся и попадают домой. Так, в Бурятии их отпевают в детском центре, который, по словам местных жителей "пропах трупами".