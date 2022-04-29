"Все пропахло мертвецами": в Бурятии погибших солдат отпевают в детском центре (видео)

Родители воспитанников недовольны тем, что детский центр "Лукодром" превратился в похоронный зал, где ежедневно выносят гробы с погибшими солдатами.

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В столице Республики Бурятия Улан-Удэ (Российская Федерация), местные жители прощаются с погибшими в Украине солдатами в новом спортивном комплексе "Лукодром". Это главный региональный центр по стрельбе из лука, в котором действуют детские спортивные секции. И поскольку работа секций не прекращается, из соседнего зала на глазах у воспитанников центра ежедневно выносят гробы с погибшими солдатами, сообщает региональное издание "Тайга.инфо".

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Газета пишет, что дети вынуждены заниматься в помещении, которое соседствует с залом, где каждый день привозят для прощания погибших солдат. Таким образом, центр "Лукодром" превратился в своего рода в центр по предоставлению ритуальных услуг.

"Родителям не нравится, что спорткомплекс превратился в похоронный зал. Недавно там, где тренируются дети, тоже появился трупный запах. Тут все пропахло мертвецами!" — отметила мать одного из учащихся Татьяна.

Дело в том, что погибших в Улан-Удэ везут подолгу — с момента гибели людей проходит около месяца, пока тело покойника не доставят в Бурятию. Чтобы как-то перебить трупный запах, в похоронном зале во время поминальной церемонии зажигают благовония.

Издание также сообщает, что когда приехали первые гробы на прощальные церемонии в первое время приходил глава республики Алексей Цыденов, который перед камерами журналистов выступал с речами. Однако когда похороны начали проходить почти каждый день, Цыденов перестал появляться на церемониях. Кроме того, стало известно, что власти запретили журналистам появляться в "Лукодроме" и общаться с родствениками погибших.

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Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в Украине с момента военного вторжения было убито 15 тысяч солдат. По оценкам ведомства, 25% российских боевых подразделений больше не боеспособны. В то же время по данным Генштаба ВСУ, вооруженные силы РФ потеряли 22 100 человек личного состава.

Согласно исследованиям Медиазоны, с момента военного вторжения в Украине больше всего погибших солдат были родом из двух республик — Дагестана и Бурятии. Основные потери ВС РФ понесли в первые дня войны, а также в начале марта.