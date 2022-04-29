"Усе пропахло мерцями": у Бурятії загиблих солдатів відспівують у дитячому центрі (відео)

Батьки вихованців незадоволені тим, що дитячий центр "Лукодром" перетворився на похоронну залу, де щодня виносять труни із загиблими солдатами.

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У столиці Республіки Бурятія Улан-Уде (Російська Федерація) місцеві жителі прощаються із загиблими в Україні солдатами в новому спортивному комплексі "Лукодром". Це головний регіональний центр зі стрільби з лука, у якому діють дитячі спортивні секції. І оскільки робота секцій не припиняється, із сусідньої зали на очах у вихованців центру щодня виносять труни із загиблими солдатами, повідомляє регіональне видання "Тайга.інфо".

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Газета пише, що діти змушені займатися в приміщенні, яке є сусідує із залою, куди щодня привозять для прощання загиблих солдатів. Так центр "Лукодром" перетворився на свого роду центр із надання ритуальних послуг.

"Батькам не подобається, що спорткомплекс перетворився на похоронну залу. Нещодавно там, де тренуються діти, теж з'явився трупний запах. Тут усе пропахло мерцями!" — відзначила мати одного з учнів Тетяна.

Справа в тому, що загиблих в Улан-Уде везуть довго — з моменту загибелі людей минає близько місяця, доки тіло покійника не доставлять у Бурятію. Щоб якось перебити трупний запах, у похоронному залі під час поминальної церемонії запалюють пахощі.

Видання також повідомляє, що коли приїхали перші труни, на прощальні церемонії спочатку приходив глава республіки Олексій Циденов, який перед камерами журналістів виступав із промовами. Однак коли похорони почали відбуватис майже щодня, Циденов перестав з'являтися на церемоніях. Крім того, стало відомо, що влада заборонила журналістам з'являтися в "Лукодромі" та спілкуватися з родичами загиблих.

[ + – ] В Улан-Уде відспівують загиблих солдатів у спортивному комплексі "Лукодром"

Раніше міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що в Україні з моменту військового вторгнення було вбито 15 тисяч солдатів. За оцінками відомства, 25% російських бойових підрозділів більше не боєздатні. У той же час, за даними Генштабу ЗСУ, збройні сили РФ втратили 22 100 осіб особового складу.

Згідно з дослідженнями "Медіазони", з моменту військового вторгнення в Україні найбільше загиблих солдатів були родом із двох республік — Дагестану та Бурятії. Основних втрат ЗС РФ зазнали в перші дні війни, а також на початку березня.