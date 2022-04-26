15 000 військових: Міноборони Британії назвало кількість загиблих солдат РФ в Україні

Майже 25% російських бойових підрозділів стали небоєздатними. Втрата техніки перевищила 2 000 одиниць.

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Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що за час вторгнення РФ в Україну було вбито 15 000 солдат. Про це повідомляє "Голос Америки".

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За оцінками відомства, 25% російських бойових підрозділів більше не боєздатні. Також було озвучено втрати техніки РФ — понад 2 000 одиниць бронетехніки, а також понад 60 одиниць авіації.

Воллес підкреслив, що Росія не змогла досягти більшої частини своїх воєнних цілей. Однак подальші плани Кремля можуть передбачати окупацію Донбасу.

"Ми очікуємо, що наступною фазою вторгнення буде спроба подальшої окупації Донбасу Росією, щоб зв'язати його через Маріуполь [з контрольованим Росією Кримом]", — заявив Воллес.

Вирішальне значення у битві буде міжнародна допомога Україні та постачання зброї. Великобританія анонсувала постачання невеликої кількості броньовиків Stormer із ракетними установками, а також понад 5 000 протитанкових ракет.

Додамо, за даними українського Генштабу, втрати РФ в Україні склали:

приблизно 22 100 особового складу;

918 танків;

2 308 бойових бронемашин;

416 артилерійських систем і 148 РСЗВ;

184 літаки та 154 вертольоти.

Нагадаємо, окупанти анонсували медалі "за визволення Маріуполя". На ній зазначена дата — 21 квітня, коли міністр оборони РФ заявив про "звільнення" міста.

За даними російських ЗМІ, найчастіше гинуть на війні молоді та бідні жителі РФ із Дагестану та Бурятії.