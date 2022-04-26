15 000 военных: Минобороны Британии назвало количество погибших солдат РФ в Украине
Около 25% российский боевых подразделений стали небоеспособными. Потери техники превысили 2000 единиц.
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что за время вторжения РФ в Украину было убито 15 000 солдат. Об этом сообщает "Голос Америки".
По оценкам ведомства, 25% российских боевых подразделений больше не боеспособны. Также были озвучены потери техники РФ — более 2000 единиц бронетехники, а также свыше 60 единиц авиации.
Уоллес подчеркнул, что Россия не смогла достичь большей части своих военных целей. Однако дальнейшие планы Кремля могут состоять в оккупации Донбасса.
"Мы ожидаем, что следующей фазой вторжения будет попытка дальнейшей оккупации Донбасса Россией, чтобы связать его через Мариуполь [с контролируемым Россией Крымом]", — заявил Уоллес.
Решающее значение в сражении будет международная помощь Украине и поставки оружия. Великобритания анонсировала поставку небольшого количества броневиков Stormer с ракетными установки, а также более 5000 противотанковых ракет.
Добавим, по данным украинского Генштаба, потери РФ в Украине составили:
- около 22 100 личного состава
- 918 танков
- 2308 боевых бронемашин
- 416 артиллерийских систем и 148 РСЗО
- 184 самолета и 154 вертолета
Напомним, оккупанты анонсировали медали "за освобождение Мариуполя". На ней указана дата — 21 апреля, когда министр обороны РФ заявил о "освобождении" города.
По данным российских СМИ, чаще всего гибнут на войне молодые и бедные жители РФ из Дагестана и Бурятии.