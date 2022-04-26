15 000 военных: Минобороны Британии назвало количество погибших солдат РФ в Украине

Около 25% российский боевых подразделений стали небоеспособными. Потери техники превысили 2000 единиц.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что за время вторжения РФ в Украину было убито 15 000 солдат. Об этом сообщает "Голос Америки".

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По оценкам ведомства, 25% российских боевых подразделений больше не боеспособны. Также были озвучены потери техники РФ — более 2000 единиц бронетехники, а также свыше 60 единиц авиации.

Уоллес подчеркнул, что Россия не смогла достичь большей части своих военных целей. Однако дальнейшие планы Кремля могут состоять в оккупации Донбасса.

"Мы ожидаем, что следующей фазой вторжения будет попытка дальнейшей оккупации Донбасса Россией, чтобы связать его через Мариуполь [с контролируемым Россией Крымом]", — заявил Уоллес.

Решающее значение в сражении будет международная помощь Украине и поставки оружия. Великобритания анонсировала поставку небольшого количества броневиков Stormer с ракетными установки, а также более 5000 противотанковых ракет.

Добавим, по данным украинского Генштаба, потери РФ в Украине составили:

около 22 100 личного состава

918 танков

2308 боевых бронемашин

416 артиллерийских систем и 148 РСЗО

184 самолета и 154 вертолета

Напомним, оккупанты анонсировали медали "за освобождение Мариуполя". На ней указана дата — 21 апреля, когда министр обороны РФ заявил о "освобождении" города.

По данным российских СМИ, чаще всего гибнут на войне молодые и бедные жители РФ из Дагестана и Бурятии.