UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

15 000 военных: Минобороны Британии назвало количество погибших солдат РФ в Украине

882
потери рф на войне
Фото: "Газета"

Около 25% российский боевых подразделений стали небоеспособными. Потери техники превысили 2000 единиц.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что за время вторжения РФ в Украину было убито 15 000 солдат. Об этом сообщает "Голос Америки".

По оценкам ведомства, 25% российских боевых подразделений больше не боеспособны. Также были озвучены потери техники РФ — более 2000 единиц бронетехники, а также свыше 60 единиц авиации.

Уоллес подчеркнул, что Россия не смогла достичь большей части своих военных целей. Однако дальнейшие планы Кремля могут состоять в оккупации Донбасса.

"Мы ожидаем, что следующей фазой вторжения будет попытка дальнейшей оккупации Донбасса Россией, чтобы связать его через Мариуполь [с контролируемым Россией Крымом]", — заявил Уоллес.

Решающее значение в сражении будет международная помощь Украине и поставки оружия. Великобритания анонсировала поставку небольшого количества броневиков Stormer с ракетными установки, а также более 5000 противотанковых ракет.

Добавим, по данным украинского Генштаба, потери РФ в Украине составили:

  • около 22 100 личного состава
  • 918 танков
  • 2308 боевых бронемашин
  • 416 артиллерийских систем и 148 РСЗО
  • 184 самолета и 154 вертолета
потери рф

Напомним, оккупанты анонсировали медали "за освобождение Мариуполя". На ней указана дата — 21 апреля, когда министр обороны РФ заявил о "освобождении" города.

По данным российских СМИ, чаще всего гибнут на войне молодые и бедные жители РФ из Дагестана и Бурятии.