В "ДНР" анонсировали медали "за освобождение Мариуполя" (фото)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко назвал действия оккупантов псевдореальностью. По его словам, они пытаются создать иллюзию контроля города.

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"Глава ДНР" Денис Пушилин анонсировал медали "за освобождения Мариуполя". Ее будут вручать тем военным, "которые особо отличились в боях за город". Об этом глава боевиков сообщил в Telegram.

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На медали дата "освобождения" города — 21 апреля, когда глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о "взятии" города. При этом в Мариуполе до сих пор находятся украинские защитники на территории завода "Азовсталь", ожесточенные бои продолжаются.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко назвал действия оккупантов псевдореальностью. По его словам, они пытаются создать иллюзию контроля города. Андрющенко рассказал, что незаконная администрация приезжает в Мариуполь в сопровождении охраны и военных РФ, чтобы сделать фотографии и видеоотчет об "улучшении" ситуации в городе. Они не понимают, откуда официальные власти Мариуполя берут информацию о том, что происходит на самом деле, несмотря на жесткие зачистки.

"Что тут скажешь – Мариуполь будет сопротивляться до последнего мариупольца, который останется в городе. Поэтому лучшим выходом для оккупантов в этом должно стать возможность нам вывезти всех, включая спасение военных и гражданских в Азовстали. А потом над сгоревшими пустыми руинами бравурно взывать о "взятии Мариуполя", — написал он.

Напомним, 21 апреля Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался перед Владимиром Путиным о "полном освобождении" Мариуполя. Он рассказал, что на территории завода "Азовсталь" остаются заблокированными тысячи украинских военных. Однако Путин приказал отменить штурм территорию завода.

24 апреля глава ОП Андрей Ермак заявил, что ВСУ ведут ожесточенные бои за Мариуполь. Он добавил, что российские войска не завоевали город. Также считает британская разведка. По данным британского ведомства, за контроль осажденного города продолжаются ожесточенные бои, однако все попытки ВС РФ сводятся на нет, а это замедляет их наступление на остальных участках Донбасса.