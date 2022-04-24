ВСУ ведут ожесточенные бои за Мариуполь, ВС РФ не завоевали город, – Ермак

Мариуполь – это украинский город и всегда им будет, заявил глава Офиса президента Украины. Чтобы сломать натиск российских оккупантов, украинским военным, по его словам, нужны танки, противокорабельные комплексы и РСЗО.

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Мариуполь остается самой напряженной и трагической точкой в Украине. Об этом сказал в интервью французскому телеканалу TF1 глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак.

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"Именно там идут ожесточенные бои. По поводу информации, что россияне получили контроль над городом – нет, это неправда. Да, они находятся на территории города, но место, в котором находятся украинские герои, контролируют наши солдаты. Они находятся там вместе с гражданскими, там есть даже дети", – сказал Ермак.

Власти Украины продолжают бороться ради спасения людей в Мариуполе, добавил он.

"Борьба за Мариуполь не заканчивается. Это украинский город, и он будет таким всегда", – подчеркнул глава ОП.

[ + – ] Российские военные депортировали из Мариуполя около 142 тысяч человек Фото: Twitter

Военно-политическое руководство страны постоянно контактирует с военными в Мариуполе и получает информацию о ситуации в городе с первых уст.

Ермак заявил, что ВСУ нужно тяжелое вооружение для эффективного противостояния России. Речь идет о танках, противокорабельных комплексов и реактивных системам залпового огня. Вооружение позволит защитить воздух при постоянных бомбардировках оккупантов.

Санкции против РФ – какие ограничения нужны

Ермак напомнил о создании группы международных и украинских экспертов по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Они анализируют эффективность санкций против России и думают над новыми мерами. Специалисты представили план действий по усилению санкций против РФ.

"В нем четкие, определенные санкции, которые мы предложим применить против РФ нашим партнерам – ЕС, США, Великобритании и другим странам. Тот факт, что война в Украине продолжается, убивают наших людей, детей, дает понять, что существующая санкционная политика недостаточна. Надо ее усиливать. Нужно ее обновлять, чтобы новые санкции разрабатывались и появлялись постоянно", – продолжил глава ОП.

[ + – ] Страны ЕС, по словам Ермака, должны ввести полное эмбарго на российский газ и нефть Фото: Flickr

Ермак подчеркнул важность поддержки ЕС введения полного эмбарго на российский газ и нефть, и применение санкций против всех банков РФ.

"Важно проработать санкции по признанию России страной, которая спонсирует терроризм. Нужно рассмотреть вопрос о включении России в черный список FATF (организация, работающая над стандартами по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, – ред.) по примеру других стран, к которым такие меры уже были применены. И еще многое другое", – рассказал Ермак.

Во время полномасштабной войны трудно проводить переговоры с агрессором, который пренебрегает международным правом и законами войны, заключил Ермак.

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ враги хотят окружить ВСУ и установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями. Захватчики продолжают частично блокировать Харьков.

Зеленский 23 апреля говорит, что Украина вернет временно оккупированные территории, но для этого нужно достаточно оружия. "Все, что они оккупируют – мы вернем. И это не вопрос 10-20 лет", – сказал глава государства.