Владимир Зеленский рассказал, когда Украина вернет оккупированные территории

По словам президента Украины, вернуть наши территории получится, когда будет достаточно оружия и этот вопрос он обсудит с главой Пентагона в Киеве 24 апреля.

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Во время пресс-конференции, которую устроил президент Украины Владимир Зеленский на одной из станций киевского метрополитена, он заявил о том, что 24 апреля в Киев прибудут госсекретарь США Энтони Блинкен, а также глава Министерства обороны США Ллойд Остин.

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По словам Зеленского, с представителями США он будет обсуждать список необходимого ВСУ вооружения, а также темпы его поставки в Украину.

"Мы также ожидаем, когда позволит ситуация и будет более безопасно, что даже президент США посетит Киев", — сказал Зеленский.

По словам президента Украины, за последние недели ситуация с поставками ворожения нашей стране улучшилась. Но оружия нужно еще больше.

"Военная помощь США и Великобритании также влияет на то, дадут ли нам наши европейские партнеры то или иное оружие", – сказал Зеленский.

По словам президента Украины, вернуть наши оккупированные Россией территории получится, когда будет достаточно оружия.

"Все, что они оккупируют – мы вернем. И это не вопрос 10-20 лет", — сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что как только у ВСУ будет достаточно оружия, то сразу армия начнет возвращение территорий Украины ,которые временно оккупировала РФ.

По словам президента, ВСУ уже сейчас возвращает оккупированные населенные пункты, там где армия может это сделать.

"К сожалению, мы каждый день отдаем ВС РФ какую-то территорию, но ночью или на следующий день мы возвращаем эти города и села, и идем вперед", — сказал Зеленский.

По его словам, пока ВСУ не могут наступать там, где у военных нет достаточного количества вооружения, о котором Украина просит Запад. Тем не менее скорость поставок оружия из США растет.

"Если же темпы поставок будут только увеличиваться, то я уверен, что скоро мы проведем деоккупацию захваченных территорий Украины", — сказал президент нашей страны.

Напоминаем, что Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях Украина прекратит любые переговоры с РФ.

Фокус также писал о главных тезисах выступления Зеленского на пресс-конференции в метро, особенно что касается ситуации в нашей стране по итогам 2 месяцев войны.