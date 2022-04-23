Зеленский рассказал, при каких условиях Украина прекратит любые переговоры с РФ

По словам Президента Украины, наша страна прекратит переговоры с Россией, если войска РФ уничтожат наших граждан в Мариуполе.

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 23 апреля, проводит пресс-конференцию на одной из станций метро в Киеве. Здесь он отвечает на вопросы журналистов, которые касаются войны в Украине, а также переговоров с Россией.

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Журналисты задали вопрос Зеленскому: что будет делать Украина, если Россия решит провести анонсированный псевдореферендум в Херсоне и как это повлияет на переговорный процесс со страной-агрессором?

"Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если они проведут референдум на любых оккупированных территориях Украины, то наша страна выйдет из любых переговорных процессов", — заявил Зеленский.

По его словам, люди, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины, не только в Херсоне, но и на других территориях, например, в Запорожской области, не должны помогать оккупантам.

"Данные нашей разведки, также информация от местных жителей свидетельствует о том, что в Херсоне ходят по квартирам и собирают данные о местных жителях. Я считаю, что это не принесет пользы дипломатическому урегулированию ситуации и это точно помешает закончить войну", — сказал Зеленский.

По словам Президента Украины, проведение любых псевдореферендумов – это неправильный шаг со стороны России. Это говорит о том, что все предыдущие встречи дипломатов – это фикция и политический театр с очень плохими актерами.

Также Зеленский заявил, что на военную деблокаду Мариуполя Украина сейчас не способна.

"Украинские военные, которые там находятся, это понимают. Это реальность", – сказал Зеленский.

Фокус уже писал о том, что Владимир Зеленский допускает деблокаду Мариуполя военным путем. Но для прорыва блокады нужна помощь партнеров и еще больше оружия.

Напоминаем, что, выступая перед представителями МВФ, президент Украины заявил о том, что нашей стране нужна ежемесячная помощь в размере 7 млрд долларов.

Фокус также писал о том, что по Одессе был нанесен ракетный удар войсками РФ, в результате которого погибли 6 человек, среди которых был ребенок.

В то же время военные эксперты из США утверждают, что армия РФ на Донбассе столкнулась с теми же проблемами, которые преследовали ее в начале войны с Украиной. Поэтому россияне истощены и не смогут достичь поставленных задач.