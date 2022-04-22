Украина нуждается в поддержке объемом до $7 млрд ежемесячно, — Зеленский

Выступая перед представителями МВФ, глава государства отметил, что на восстановление Украины после войны потребуются сотни миллиардов долларов.

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Украина нуждается в ежемесячной поддержке объемом до 7 млрд долларов, чтобы компенсировать экономические потери в связи с военной агрессией Российской Федерации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Министерском круглом столе в поддержку Украины в рамках "Весенних встреч 2022 года" Всемирного банка и МВФ.

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В ходе видеоконференции глава государства отметил, что российские оккупанты нацелены на разрушение всех жизненно необходимых объектов в стране, которые являются экономической базой для Украины.

"В настоящее время нам нужно до $7 млрд США каждый месяц, чтобы компенсировать экономические потери. И для восстановления после этой войны Украине будет необходимо сотни миллиардов долларов. Я уверен, у каждого из вас есть такие подсчеты", — обратился Зеленский к представителям МВФ.

Украинский президент добавил, что кроме всего Россия спровоцировала рост цен на энергоносители, преследуя собственные политические цели, что будет способствовать продовольственному кризису в стране.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что восстановление Украины после вторжения России обойдется в 600 миллиардов долларов. В рамках поддержки экономики Украины он призвал членов Международного валютного фонда пожертвовать 10% своих резервных активов.

Также Шмыгаль считает, что в более долгосрочной перспективе стране необходима стратегия восстановления, подобная плану Маршалла для Европы после Второй мировой войны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля подписал указ о создании Национальной Рады по вопросам восстановления Украины от последствий войны. Руководителями Нацрады будут глава Офиса Президента Андрей Ермак и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По данным МВФ в 2022 году рост мировой экономики замедлится с оценочных 6,1% в 2021 году до 3,6% в 2022 году. Однако такие оценки предусматривают ситуацию, когда военные действия будут ограничены только территорией Украины.