Україна потребує підтримки обсягом до $7 млрд щомісяця, — Зеленський

Виступаючи перед представниками МВФ, глава держави зазначив, що на відновлення України після війни будуть потрібні сотні мільярдів доларів.

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Україна потребує щомісячної підтримки обсягом до 7 млрд доларів, щоб компенсувати економічні втрати у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Міністерському круглому столі на підтримку України у межах "Весняних зустрічей 2022 року" Світового банку та МВФ.

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Під час відеоконференції глава держави зазначив, що російські окупанти націлені на руйнування всіх життєво необхідних об'єктів у країні, які є економічною базою для України.

"Наразі нам потрібно до $7 млрд США щомісяця, щоб компенсувати економічні втрати. І для відновлення після цієї війни Україні буде потрібно сотні мільярдів доларів. Я впевнений, у кожного з вас є такі підрахунки", — звернувся Зеленський до представників МВФ.

Український президент додав, що, крім усього, Росія спровокувала зростання цін на енергоносії, переслідуючи власні політичні цілі, що сприятиме продовольчій кризі в країні.

Зі свого боку прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що відновлення України після вторгнення Росії коштуватиме 600 мільярдів доларів. У межах підтримки економіки України він закликав членів Міжнародного валютного фонду пожертвувати 10% своїх резервних активів.

Також Шмигаль вважає, що в більш довгостроковій перспективі країні потрібна стратегія відновлення, подібна до плану Маршалла для Європи після Другої світової війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 квітня підписав указ щодо створення Національної Ради з питань відновлення України від наслідків війни. Керівниками Нацради будуть голова Офісу Президента Андрій Єрмак і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За даними МВФ у 2022 році зростання світової економіки уповільниться з оціночних 6,1% у 2021 році до 3,6% у 2022 році. Однак такі оцінки передбачають ситуацію, коли воєнні дії будуть обмежені лише територією України.