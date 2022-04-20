МВФ серйозно погіршив прогноз зростання світової економіки у зв'язку з війною Росії в Україні

За даними МВФ, у 2022 році зростання світової економіки становитиме 3,6%, але лише у тому випадку, якщо територія військових дій обмежиться Україною.

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Економічні збитки від війни Росії в Україні сприятимуть значному уповільненню глобального зростання 2022 року. Про це йдеться у звіті фонду World Economic Outlook.

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"Ми прогнозували, що глобальне відновлення посилиться з другого кварталу цього року після короткочасного впливу варіанту Omicron. З того часу перспективи погіршилися, в основному, через вторгнення Росії в Україну, що спричинило трагічну гуманітарну кризу у Східній Європі, і санкції, спрямовані на те, щоб змусити Росію припинити бойові дії", - йдеться у звіті МВФ.

За даними фонду, у 2022 році зростання світової економіки уповільниться з оціночних 6,1% у 2021 році до 3,6% у 2022 році. У фонді наголосили: прогноз передбачає, що військові дії обмежаться Україною.

"Надзвичайно висока невизначеність оточує цей прогноз, і переважають ризики для глобальних перспектив, у тому числі, можливе загострення війни, ескалація санкцій щодо Росії, різкіше, ніж очікувалося, уповільнення темпів зростання в Китаї", - йдеться у звіті МВФ.

У фонді також вважають, що, окрім безпосередніх гуманітарних наслідків, війна серйозно уповільнить відновлення світової економіки, уповільнить економічне зростання та ще суттєвіше збільшить інфляцію.

"Прогнозується, що і в Росії, і в Україні 2022 року відбудеться значне скорочення ВВП. Серйозний колапс в Україні є прямим результатом вторгнення, руйнування інфраструктури та виїзду із країни населення. Переміщення понад 4 мільйонів українців до сусідніх країн, особливо до Польщі, а також до Румунії, Молдови та Угорщини, також посилить економічний тиск у регіоні", - зазначено в документі фонду.

Згідно із нинішнім прогнозом, ВВП України у 2022 році скоротиться на 35%.

«Серйозне двозначне падіння ВВП очікується в Україні через бойові дії. Очікується, що економічні витрати війни поширюватимуться далі через товарні ринки, торгівлю і меншою мірою фінансові взаємозв'язки. Зростання цін на паливо та продовольство вже має глобальне значення», - зазначили у МВФ.

Щодо інших країн світу, то, за прогнозом МВФ, ВВП Китаю зросте на 4,4% у 2022 році, ВВП США – на 3,7%, Євросоюзу – на 2,8%, Японії – на 2,4%, а Великій Британії – на 3,7%.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що, згідно з прогнозом ЄБРР, ВВП України у 2022 році скоротиться на 20%. Експерти порахували, що внаслідок війни українська інфраструктура вже постраждала на $85 млрд.