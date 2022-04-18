Українська інфраструктура постраждала вже на $84,8 млрд через напад РФ, — дослідження

Обсяги збитків порахували аналітики на основі публічних джерел у межах проєкту "Росія заплатить". Загальні збитки економіки України вже сягають $600 млрд.

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Повномасштабне вторгнення Росії на територію України спричинило збитки українській інфраструктурі на суму $84,8 млрд або майже 2,5 трлн грн, підрахували аналітики у межах проєкту "Росія заплатить", повідомили у пресслужбі KSE.

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За даними дослідження, за останній тиждень прямі втрати економіки через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на $4,45 млрд.

Великий ріст втрат за останній тиждень пояснюють тим, що з’являється дедалі більше інформації про кількість пошкоджених підприємств, а також внаслідок використання непрямих методів оцінки втрат підприємств малого бізнесу. Також в оновлених даних уточнили вартість пошкодженого та зруйнованого житлового фонду.

У пресслужбі KSE зазначили, що у межах проєкту "Росія заплатить" оцінюють прямі втрати фізичної інфраструктури України внаслідок війни — руйнування житлових будинків, комунальної, дорожньої, залізничної інфраструктури; освітніх та медичних закладів. Також рахують вартість таких втрат.

Над проєктом працюють аналітики KSE Institute, волонтери з Центру економічної стратегії, Dragon Capital, Антикорупційного штабу, Інституту аналітики та адвокації, Трансперенсі Інтернешнл Україна, Прозорро.Продажі та Prozorro, Української ради торгових центрів.

Зазначимо, за загальними оцінками Мінекономіки та KSE загальні втрати економіки України через війну, враховуючи непрямі — зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку та інше — коливаються від $564 млрд до $600 млрд.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль цінував збитки України від війни у ​​$565 мільярдів.

Раніше Фокус розбирався, скільки часу і за чий рахунок відбуватиметься відновлення розбомблених аеродромів, знищених сотень кілометрів доріг, підірваних мостів через річки.