Украинская инфраструктура пострадала уже на $84,8 млрд из-за нападения РФ, — исследование

Объемы ущерба посчитали аналитики на основе публичных источников в рамках проекта "Россия заплатит". Общие убытки экономики Украины уже достигают $600 млрд.

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Полномасштабное вторжение России на территорию Украины привело к ущербу украинской инфраструктуре на сумму $84,8 млрд или почти 2,5 трлн грн, подсчитали аналитики в рамках проекта "Россия заплатит", сообщили в пресс-службе KSE.

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По данным исследования, за последнюю неделю прямые потери экономики из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры выросли на $4,45 млрд.

Большой рост потерь за последнюю неделю объясняют тем, что появляется все больше информации о количестве поврежденных предприятий, а также вследствие использования косвенных методов оценки потерь предприятий, принадлежащих малому бизнесу. Также в обновленных данных уточнили стоимость поврежденного и разрушенного жилищного фонда.

В пресс-службе KSE отметили, что в рамках проекта "Россия заплатит" оценивают прямые потери физической инфраструктуры Украины в результате войны — разрушение жилых домов, коммунальной, дорожной, железнодорожной инфраструктуры; образовательных и медицинских учреждений. Также считают стоимость таких потерь

Над проектом работают аналитики KSE Institute, волонтеры из Центра экономической стратегии, Dragon Capital, Антикоррупционного штаба, Института аналитики и адвокации, Трансперенси Интернешнл Украина, Прозорро. Продажи и Prozorro, Украинского совета торговых центров.

Отметим, по общим оценкам Минэкономики и KSE общие потери экономики Украины из-за войны, учитывая косвенные — снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т.п. — колеблются от $564 млрд до $600 млрд.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль оценил ущерб Украины от войны в $565 миллиардов.

Ранее Фокус разбирался, сколько времени и за чей счет будет идти восстановление разбомбленных аэродромов, уничтоженных сотен километров дорог, взорванных мостов через реки.