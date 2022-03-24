"План Маршалла" для Украины. Сколько и за чей счет будет идти восстановление страны

Разбомбленные аэродромы, уничтоженные сотни километров дорог, взорванные мосты через реки – это все сотни миллиардов долларов потерь Украины только за один месяц войны. Уничтоженную украинскую инфраструктуру будут восстанавливать за счет России и безвозвратной помощи международных доноров.

Война с Россией длится месяц. Враг уродует украинские города и убивает мирных граждан. С 24 февраля по 19 марта включительно по данным ООН среди гражданского населения Украины количество погибших составило 902, раненых — 1459. Однако реальное количество жертв может быть существенно больше.

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Потери на миллиарды долларов – в экономике страны. По состоянию на 17 марта 2022 года, по информации аналитического подразделения Киевской школы экономики (KSE Institute), объем потерь составил 1,8 трлн грн или 62,6 млрд долларов. Однако правительство оценивает потери Украины на большем уровне.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, по предварительным подсчетам, потери Украины оцениваются в сумму около $565 млрд. Очевидно, эта оценка еще будет не раз уточняться.

Учет потерь. Как оценить нанесенный агрессором Украине ущерб

Эксперты отмечают, что информацию о причиненном врагом ущербе нужно тщательно фиксировать. Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина, советует местным властям, коммунальным, государственным и частным предприятиям документировать понесенные убытки.

"Для получения компенсации как государству, так и отдельным гражданам через международный суд ООН или Европейский суд по правам человека необходимо рассчитать ущерб за смерти гражданского населения, разрушение инфраструктуры, использование природных ресурсов и повреждение экосистем. До этого Украине нужно утвердить открытый, четкий и понятный механизм расчета убытков", — продолжает Галина Верцимаха, экспертка "Лиги антитраста". Собеседница Фокуса сообщает, что 20 марта Правительство Украины приняло постановление о порядке определения ущерба, причиненного агрессией РФ в различных направлениях, по каждому из которых назначены ответственные центральные и местные органы власти.

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Нанесенный врагом ущерб также измеряется объемом недополученных доходов.

"Остановка экономики лишает страну значительной части ВВП и налоговых поступлений, которые могут сократиться более чем наполовину, – отмечает Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU. — При этом социальные выплаты растут за счет безработицы и выплаты пособий перемещенным лицам, а оборонные расходы становятся первоочередным приоритетом".

Соответственно, вопрос финансирования дефицита госбюджета будет остро стоять как до, так и после победы. Демкив отмечает, что колоссальный дефицит бюджета, образующийся из-за вторжения РФ, Украина не может профинансировать за счет займов, ведь в этом случае соотношение долга к ВВП станет неподъемным. Поэтому наилучшим сценарием должна стать помощь на безвозвратной основе.

Страшный суд. Как взыскать с России средства на восстановление Украины

Война продолжается, а мировое сообщество уже обсуждает "план Маршалла" для Украины. Напомним, так называли программу помощи европейским странам после Второй мировой войны, которую в 1947 году предложил госсекретарь США Джордж К. Маршалл. "СМИ пестрят сообщениями и заметна решительность в решении этого вопроса, однако детали пока не ясны, — комментирует Дмитрий Боярчук. – Единственное, что выкристаллизовывается: восстановление Украины будет происходить за счет конфискованного имущества государства-агрессора и подсанкционных российских олигархов в рамках судебного процесса о военных преступлениях России".

В частности, одним из источников возмещения ущерба от агрессии РФ могут стать заблокированные санкциями международные резервы российского Центробанка. Опрошенные Фокусом финансисты оценили шанс Украины получить эти средства (не менее $300 млрд), как высокие. Однако юристы не находят прецедентов, на которые можно было бы опираться и считают, что ЕС, США и другим союзникам Украины нужно выработать новый правовой механизм передачи этих активов Украине.

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Как сообщает Bloomberg, в ЕС также обсуждается возможность использования заблокированных санкциями активов российских бизнесменов и граждан для послевоенного обновления Украины. Но, как и в случае с резервами Центробанка РФ, до конкретных решений еще далеко. Пока же Италия заблокировала активы россиян на сумму 800 млн евро, а Франция — на сумму 850 млн евро. Но это — только начало, денег граждан страны-агрессора в европейских банках — намного больше. Все они могут быть использованы в рамках "плана Маршалла" для Украины.

Восстановление Украины будет происходить и за счет национализированных российских активов в Украине, ведь парламент в марте принял закон, разрешающий проведение такой национализации. По данным экспертов, в Украине сейчас есть активы российских собственников на сумму свыше $11 млрд.

Искренняя благодарность. Поможет ли мировое сообщество восстановить Украину

Восстановление разрушенной войной украинской экономики, очевидно, станет для цивилизованного мира делом чести. По прогнозам Дмитрия Боярчука, поступления из разных международных фондов восстановления Украины будут достигать десятков, или даже сотен миллиардов долларов.

Однако, залогом поступления помощи должна стать поддержка реформ украинскими властями.

"Украина остается страной с неудовлетворительным качеством судебной системы и высокими коррупционными рисками. В частности, Офис Президента до войны активно блокировал назначение антикоррупционного прокурора и я не думаю, что при таких условиях многомиллиардный план Маршалла доверят украинским властям", — предупреждает Дмитрий Боярчук.

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Помощь, которую должен предоставить Украине цивилизованный мир, должна измеряться не только в денежном эквиваленте. Как отмечает Михаил Демкив, окончание войны должно сопровождаться для Украины гарантиями безопасности, которые убедят инвесторов строить в стране заводы, элеваторы, магазины и т.д.

"Я бы ожидал упрощения торговли с ЕС, – продолжает Демкив. — Учитывая ускоренную интеграцию с Евросоюзом, перечень товаров, которые можно экспортировать в ЕС без пошлин и квот, следует существенно расширить, чтобы был смысл перезапускать существующие и создавать новые производства в Украине".

Галина Верцимаха добавляет, что речь также может идти о технической помощи, которая позволит украинской экономике перейти от сырьевого, аграрного типа к более технологичному. Соответственно, по мнению собеседницы Фокуса, внимания потребуют технологии, в том числе в военной сфере, трансформация энергетического сектора для уменьшения зависимости от РФ и переход на высокотехнологичное производство.

Долгая стройка. Сколько будет продолжаться восстановление Украины

Сейчас все усилия Украины нацелены на победу. После ее достижения начнется сложный и длительный период обновления страны. По мнению Дмитрия Боярчука, ориентировочный срок восстановления всех нанесенных врагом разрушений составит около пяти лет.

"С учетом огромного количества уничтоженных зданий и производств, восстановление инфраструктуры может занять несколько лет, для чего необходимо большое количество техники, стройматериалов и трудовых ресурсов. Восстановление промышленности, учитывая ее бедственное положение, и экспортного потенциала сельского хозяйства может продлиться десятилетие", — прогнозирует Галина Верцимаха.