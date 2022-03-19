Венесуэла, Иран, Афганистан, РФ. Как страны расплачиваются за преступления режимов

Юристы рассказали о прецедентах блокирования резервов центробанков и о механизмах выплаты за счет заблокированных активов ЦБ РФ компенсации Украине.

В ответ на вторжение России в Украину к агрессору применили очень мощную санкцию в виде блокировки резервов Центробанка. На такой шаг решились Евросоюз, США, страны "Большой семерки" G7 (Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада).

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"Из-за санкций у РФ нет возможности списать, отправить, перевести или совершить какие-либо другие операции с резервами, находящимися в этих юрисдикциях, — объясняет Сергей Бенедисюк, партнер юридической группы LCF, руководитель практики корпоративного права, М&А и антимонопольного права. — Дальнейшую судьбу заблокированных средств будут решать вышеназванные государства". Однако ЕС и другие партнеры не могут заблокировать резервы, находящиеся на территории России, Китая или других стран, не присоединившихся к санкциям.

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Александр Друг, партнер ЮФ Sayenko Kharenko добавляет, что США удерживают ориентировочно 6,6% международных резервов РФ, ЕС около 25%, Япония 10%, Великобритания 4,5%. "Формально никакой арест на резервы наложен не был, санкции лишь временно заблокировали возможность транзакций с ними. Эти средства и дальше являются собственностью Центробанка РФ. К тому же, несмотря на санкции, до 24 июня 2022 ЦБ РФ может и дальше использовать международные резервы для проведения операций с энергоносителями", — уточняет эксперт.

Как ранее писал Фокус, в СМИ сумму заблокированных резервов центробанка РФ оценивали на уровне $300-415 млрд из имеющихся $643 млрд. В Украине надеются получить этот ресурс в качестве компенсации за причиненный Россией ущерб.

Глобальная история уже знает примеры блокировки активов центробанков. Такие меры, в частности, применялись минфином США к Венесуэле в 2019 году, чтобы предотвратить использование резервов центробанка этой страны для незаконных действий режима лидера социалистов Николаса Мадуро. Как отмечает Александр Друг, после блокирования этих активов Госдепартамент США передал контроль над ними лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо. Однако в этом случае средства не предоставлялись другому государству. То есть параллель с ситуацией России и Украины провести трудно.

Центробанк Ирана также подпадал под санкции. "В 2015 году Верховный Суд США по делу Peterson против Bank Markazi разрешил использовать активы Центробанка Ирана для выполнения решения по делу о терроризме. Тем не менее, речь опять же не шла о передаче заблокированных активов непосредственно иностранному государству", — уточняет Друг.

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Также, после свержения талибами властей в Афганистане в августе 2021 года США заблокировали $7 млрд резервов афганского центробанка, хранившихся на счетах американских банков. Александр Друг отмечает, что президент США Джо Байден 11 февраля 2022 подписал указ о передаче этих активов на единый консолидированный счет, открытый в Federal Reserve Bank of New York.

"Предпосылками такого решения стало прекращение существования законного правительства Афганистана, приход к власти террористов Талибана и отсутствие понимания, кто имеет законное право доступа к этим средствам со стороны Афганистана", — комментирует Александр Друг. В этой связи в США объявили о намерении использовать $3,5 млрд для компенсации семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года. Остальное предлагается направить на гуманитарную помощь народу Афганистана, хотя соответствующий механизм еще не наработан.

Опрошенные Фокусом финансисты назвали требование Украиной компенсации за счет заблокированных резервов ЦБ РФ очень удачной и жизнеспособной инициативой, которую можно реализовать в сжатые сроки. Однако юристы не находят прецедентов, на которые можно опираться.

"Проводить прямые аналогии с вышеупомянутыми случаями некорректно, поскольку на сегодняшний день идея передачи другой стране заблокированных резервов центробанка существует скорее на уровне концепции, — комментирует Сергей Бенедисюк. — То есть, ЕС, США и другие союзники Украины должны выработать новый детальный механизм".