В ЄБРР прогнозують падіння ВВП України на 20% у 2022 році

У Європейському банку реконструкції та розвитку зазначили, що замість очікуваного зростання на 3,5% за підсумками 2022 року ВВП країни скоротиться на 20%.

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"Економічні наслідки війни: ЄБРР очікує, що цього року ВВП України скоротиться на 20% замість раніше очікуваного зростання на 3,5%", — про це на своїй сторінці у Facebook написав старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов.

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За його словами, згідно з новим дослідженням ЄБРР, війна в Україні вплине на економіки, що знаходяться далеко за межами безпосередньої зони військових дій.

"Описуючи наслідки війни як "найбільша криза пропозиції, принаймні з початку 1970-х років", банк прогнозує, що зростання вартості таких товарів, як продукти харчування, нафта, природний газ та метали, вплине на економіку, особливо у країнах із низьким рівнем доходів населення. Особливо постраждає експорт із регіону таких товарів, як пшениця, кукурудза, добрива, титан та нікель", — зазначає Антон Усов.

Також війна вплине економіки країн Центральної Азії. За даними банку, загалом у регіоні Центральної Азії зростання ВВП складе 3,2% замість раніше прогнозованих 4,8%. За прогнозами ЄБРР, більшість країн регіону чекає на наступне скорочення зростання ВВП: Казахстан 2% (замість 3,8%), Киргизька Республіка 1% (замість 5%), Монголія 6% (замість 6,5%), Таджикистан 3% (замість 6,2%) та Узбекистан 4% (замість 6%).

"Збої в ланцюжку поставок торкнуться всіх країн Центральної Азії, але будуть особливо гострими для країн з найбільшою часткою транзитної торгівлі через Росію, таких як Казахстан та Монголія", — зазначив Антон Усов.

Раніше Фокус повідомляв, що війна з агресором призводить до скорочення підприємництва, втрати робочих місць та падіння ВВП в Україні.