В ЕБРР прогнозируют падение ВВП Украины на 20% в 2022 году

В Европейском банке реконструкции и развития отметили, что вместо ожидаемого роста на 3,5% по итогам 2022 года ВВП страны сократится на 20%.

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"Экономические последствия войны: ЕБРР ожидает, что в этом году ВВП Украины сократится на 20% вместо ранее ожидаемого роста на 3,5%", — об этом на своей странице в Facebook написал старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

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По его словам, согласно новому исследованию ЕБРР, война в Украине окажет серьезное влияние на экономики, находящиеся далеко за пределами непосредственной зоны военных действий.

"Описывая последствия войны как "самый большой кризис предложения, по крайней мере, с начала 1970-х годов", банк прогнозирует, что рост стоимости таких товаров, как продукты питания, нефть, природный газ и металлы, окажет существенное влияние на экономику, особенно в странах с низким уровнем доходов населения. Особенно пострадает экспорт из региона таких товаров, как пшеница, кукуруза, удобрения, титан и никель", — отмечает Антон Усов.

Также война повлияет на экономики стран Центральной Азии. По данным банка, в целом по региону Центральной Азии рост ВВП составит 3,2% вместо ранее прогнозируемых 4,8%. По прогнозам ЕБРР, большинство стран региона ждет следующее сокращение роста ВВП: Казахстан 2% (вместо 3,8%), Кыргызская Республика 1% (вместо 5%), Монголия 6% (вместо 6,5%), Таджикистан 3% (вместо 6,2%) и Узбекистан 4% (вместо 6%).

"Сбои в цепочке поставок затронут все страны Центральной Азии, но будут особенно острыми для стран с наибольшей долей транзитной торговли через Россию, таких как Казахстан и Монголия", — отметил Антон Усов.

Ранее Фокус сообщал, что война с агрессором приводит к сокращению предпринимательства, потере рабочих мест и падению ВВП в Украине.