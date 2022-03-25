Экономика войны: курс, ВВП и финансы. Итоги месяца с начала военной агрессии

Экономическое положение страны, оказавшейся под давлением военной агрессии со стороны РФ, эксперты оценивают как "средней тяжести". ВВП падает из-за резкого снижения производства и торговли, курс регулируется Нацбанком, новые кредиты почти не выдаются. Однако никаких даже намеков на дефолт, в отличие от РФ, нет.

Война в Украине повлияла на все сферы экономики и привела к стагнации или откровенному падению в большинстве отраслей страны. Предприятия остановились, экспортные и импортные операции замедляются, а где-то и прекращаются, да и новый урожай (а это для страны – валютная выручка от экспорта) – тоже пока под знаком вопроса. Эксперты отмечают – сейчас вся надежда, что военные действия не будут идти несколько месяцев, ведь экономика уже потеряла сотни миллиардов.

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"По нашим оценкам (CASE Ukraine), потери экономики уже достигли более 60% ВВП Украины", – говорит ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз. Фокус исследовал, что происходит в экономике Украины по итогам первого месяца войны с РФ.

ВВП в минусе: что теряет Украина в результате военной агрессии

"На ВВП влияют непосредственно невозможность экономической активности на территориях, где ведутся активные боевые действия, включая разрушение производственных мощностей, но также остановка активности на территориях, где есть угроза распространения боевых действий (пример — Киев). Также существенное влияние имеет потеря рабочей силы из-за внутренних и внешних потоков беженцев — весомая их часть до начала войны работала, но сейчас не может этого делать", — рассказал Фокусу исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский. По его прогнозу, падение ВВП (март 2022 к марту 2021) может быть не менее 30-40%.

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Эксперты говорят: к сожалению, военные действия привели к масштабным потерям – как в инфраструктуре страны, так и в производственных мощностях, ведь оккупанты обстреливают и целенаправленно уничтожают как складские или офисные помещения, так и целые предприятия (например, "Азовсталь" в Мариуполе).

"Разрушена часть производственных мощностей в промышленности (металлургия, пищепром, машиностроение – там самые большие потери). Где не разрушены, там приостановлены. Разрушена и частично потеряна инфраструктура – ​​дороги, железная дорога, складские объекты, объекты энергетики. Сломаны логистические цепочки: заблокированы порты, проблемы с грузовыми перевозками, результат этого — проблема с импортом и экспортом", — говорит Евгений Дубогрыз. Еще одна экономическая проблема – неопределенность, ведь бизнес не может даже запланировать начало работы или минимальные инвестиции в проекты и мощности, пока идет война. "От этой неопределенности потери, возможно, даже больше, чем прямые потери от военных действий", — отмечает эксперт.

Война приводит к сокращению предпринимательства, потере рабочих мест и, конечно, падению ВВП. Причем каждый месяц войны будет отмечен как месяц существенного снижения валового внутреннего продукта.

"В марте падение может быть до 60%. Если будет меньше, это будут хорошие новости. Здесь действительно очень трудно оценить, потому что военные действия ведутся в отдельных районах, а в 50 километрах от места боев могут работать предприятия. Потому это очень грубо. В дальнейшем, скорее всего, будет включаться эффект от перевозки определенных производств и наращивания. Но ориентировочно я бы сказал, что даже с этим эффектом падение будет на уровне 40-50%, пока ведутся боевые действия", – рассказал Фокусу исполнительный директор "CASE Украина" Дмитрий Боярчук.

Гривна стабильна: что на межбанке и с курсом гривны

Официальный курс гривны был зафиксирован НБУ на уровне 24 февраля и составляет 29,25 USDUAH.

"Диапазон курса доллара к гривне зафиксирован на уровне 29,2549/29,5474, то есть он статический и не меняется. Курс евро-гривна определяется, исходя из официального курса доллара, умноженного на кросс-курс по состоянию на 10:00 по киевскому времени", — объясняет заместитель председателя правления банка "Пивденный" Максим Цымбал.

На межбанковском валютном рынке котировки не отличаются от официального курса.

"Межбанк работает в коридоре интервенций НБУ — 29,2550 покупает и 29,5474 продает. Тенденция котировок все ближе к уровням продаж НБУ — 29,40-29,55 USDUAH", — говорит Антон Куринный, главный эксперт департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка.

[ + – ] Официальный курс гривны был зафиксирован НБУ на уровне 24 февраля и составляет 29,25 USDUAH Фото: НБУ

Банкиры отмечают: логика определения курса продажи доллара и евро одинакова – курс покупки + 1%. "Национальный банк Украины ежедневно выступает маркетмейкером, поддерживая двустороннюю котировку по доллару-гривне и евро-гривне. Банки могут покупать под критический импорт и под пластиковые карты (для клиентов-физлиц, — Фокус) и продавать "с позиции" или по поручению клиента", – рассказал Фокусу Максим Цымбал.

Общий объем торговли иностранной валютой на межбанке во время войны значительно снизился.

"Объемы до войны были около $0,8–1 млрд в день, сейчас – $200-300 млн в день", — подчеркнул Куринный. Поскольку разрешена покупка валюты для критического импорта, то большинство сделок – это валюта для поставки в Украину нефти, топлива, угля, товаров для обороны, лекарственных средств, некоторых видов продовольственных товаров. Список товаров критического импорта Кабмин утвердил еще 24 февраля постановлением №153.

Подальше от бездны: как правительство и Нацбанк спасают экономику

Падение экономики могло бы быть глубже, но правительство, парламент и НБУ активно способствовали продолжению экономических процессов в Украине, несмотря на попытки агрессора разрушить страну. Прежде всего, важно было получить поддержку партнеров – финансирование от МВФ, ЕБРР и Всемирного банка, деньги от правительств стран-партнеров, грантовые средства по программам USAID и других.

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"Это приток денег в страну, которым мы можем финансировать социальные нужды и армию, учитывая, что налоговые поступления сильно упали", — отметил Евгений Дубогрыз. По его словам, важным шагом стала программа "Є-підтримка", а также отмена проверок для бизнеса. "В целом действия власти – это положительный пример антикризисного менеджмента. Если во время экономического роста было много неоднозначных шагов со стороны властей, то во время войны, напротив, большинство инициатив очень положительные и своевременные", — говорит Евгений Дубогрыз.

По мнению Глеба Вышлинского, чрезвычайно важными были решения НБУ по ограничениям финансовых операций, принятые в первый день войны, – они поддержали финансовую стабильность и устойчивость банковской системы.

"Надо отметить готовность Нацбанка к такому развитию событий – похоже, что полный пакет необходимых решений был наработан заранее", – считает эксперт.

Крайне важными для военного времени стали и решения по снижению налогов, в частности, отмена акциза на автомобильное топливо, принятые парламентом 15 марта (законопроект №7137-д).

Инфляция и долги: цены растут, а по госдолгу Минфин платит

Инфляция в феврале 2022 года ускорилась – за февраль в месячном измерении цены выросли на 1,6%, а, согласно данным НБУ, в годовом измерении цены выросли на 10,7%. Причина – рост цен на продукты питания и горючее, что происходило из-за военного вторжения и чрезмерного спроса.

Финансы страны пока не нуждаются в резких решениях, как, например, реструктуризация государственного долга. Эксперты уверены — сейчас ресурсов, чтобы рассчитываться по займам, у страны достаточно.

"В условиях, когда мы почти полностью зависим от международных кредитов и грантов и когда наша поддержка в мире на таком высоком уровне, нет смысла делать дефолт и реструктуризацию. Тем более, что выплаты по нашим долгам — далеко не критические", — подчеркнул Дмитрий Боярчук. По данным же Министерства финансов, на 1 марта общий объем запланированных в 2022 году выплат по государственному долгу в 2022 году (внешний плюс внутренний, переведен в доллары по официальному курсу НБУ на 24.03.2022) составляет $19,4 млрд., наибольший платеж по внешнему долгу должен состояться в сентябре – $1,74 млрд.

"До сентября Минфин либо может договориться с кредиторами об изменении условий, либо получить от официальных кредиторов и доноров достаточные средства, чтобы рассчитаться по долгам или выкупить их по рыночной цене", — отметил Глеб Вышлинский.

Напомним, международные учреждения выделили Украине финансовую помощь в размере около $4,5 млрд.