"Банки могут умереть": экономист сделал неутешительный прогноз из-за роста Bitcoin

По словам эксперта в области экономики Александра Савченко, стоимость биткоина растет из-за того, что после победы Трампа на выборах во всем мире есть уверенность, что никто не будет бороться с ростом веса криптовалюты.

Процветание криптовалюты и в частности токена Bitcoin (BTC) может привести к тому, что банки вскоре начнут приходить в упадок и закрываться. Об этом в эфире Новини.Live заявил экономист Александр Савченко.

"Если такие криптовалюты будут процветать, банки могут "умереть" скоро. Если платежи будут идти вне банков, откуда тогда они будут брать ресурсы для кредитов? Что будет с депозитами? Депозитов также не будет", — сказал Савченко.

Относительно нестабильности биткоина и его резкого роста в цене, то Савченко отметил, что это его природа — быть нестабильным, ведь это "спекулятивная" валюта.

Кроме того, на стоимость Bitcoin повлияла победа на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа.

"Дональд Трамп открыто поддержал криптовалюту, и сказал, что будет проводить дерегуляцию. И Маск — фанат криптовалюты. Поэтому есть такая уверенность, что никто не будет бороться с ростом веса криптовалюты во всем мире", — пояснил Савченко.

Отметим, на момент публикации материала 1 BTC стоил 87 715 американских долларов.

Напомним, 11 ноября на фоне победы Трампа курс биткоина впервые в истории превысил $82 000.

Фокус также писал о том, что в США таинственный пользователь вывел финансы с криптовалютной биржи Binance, чтобы поставить на Трампа. Он сделал это в несколько приемов, начиная с октября, суммарно поставив 18 миллионов долларов.