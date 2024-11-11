На фоне победы Трампа: курс биткоина впервые в истории превысил $82 000 (инфографика)
После переизбрания Дональда Трампа цена биткоина выросла, достигнув рекордных 82 300 долларов, что эквивалентно 3 390 760 гривен.
Курс биткоина впервые в истории поднялся выше отметки в 82 000 долларов США, чему способствовала поддержка Дональдом Трампом цифровых активов, а также перспектива появления в Конгрессе США законодателей, поддерживающих криптовалюту. Об этом пишет Bloomberg.
Сообщается, что самый большой токен поднялся на 6,1% в воскресенье и продолжил рост, достигнув в понедельник беспрецедентных 82 300 долларов, что равно 3 390 760 гривен. Кроме того, цена биткоина держится выше 80 000 долларов уже почти сутки.
"Поскольку пыль от победы Трампа еще не осела, подъем был лишь вопросом времени, учитывая восприятие Трампа как сторонника криптовалюты, и именно это мы сейчас и наблюдаем", — заявил управляющий директор гонконгской маркет-мейкерской компании Auros Ле Ши.
В статье говорится, что в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявил о намерении сделать США лидером индустрии цифровых активов. Его обещания включали создание стратегического запаса биткоинов и назначение регуляторов, заинтересованных в цифровых активах.
Более широкая программа Дональда Трампа по стимулированию внутреннего экономического роста, снижению налогов и сокращению бюрократической волокиты спровоцировала покупательский бум на рынке акций, кредитов и криптовалют.Важно
"Трамп обещал благоприятное регулирование, а поддержка Палаты представителей и Сената делает принятие криптовалютных законопроектов гораздо более вероятным", — отметила автор информационного бюллетеня Crypto Is Macro Now Ноэль Ачесон.
В издании подчеркнули, что в 2024 году курс биткоина вырос примерно на 94%, чему способствовал устойчивый спрос на специализированные американские биржевые фонды и снижение процентных ставок Федеральной резервной системой. Рост токена уже превышает доходность от таких инвестиций, как акции и золото.
Напомним, в США таинственный пользователь вывел финансы с криптовалютной биржи Binance, чтобы поставить на Трампа. Он сделал это в несколько приемов, начиная с октября, суммарно поставив 18 миллионов долларов.
Также сообщалось, что мужчина подал иск на 495 миллионов фунтов, что эквивалентно 26 миллиардам 334 миллионам гривен к городскому совету за отказ позволить ему раскопать потерянный жесткий диск с биткоинами.