На фоне победы Трампа: курс биткоина впервые в истории превысил $82 000 (инфографика)

После переизбрания Дональда Трампа цена биткоина выросла, достигнув рекордных 82 300 долларов, что эквивалентно 3 390 760 гривен.

Курс биткоина впервые в истории поднялся выше отметки в 82 000 долларов США, чему способствовала поддержка Дональдом Трампом цифровых активов, а также перспектива появления в Конгрессе США законодателей, поддерживающих криптовалюту. Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что самый большой токен поднялся на 6,1% в воскресенье и продолжил рост, достигнув в понедельник беспрецедентных 82 300 долларов, что равно 3 390 760 гривен. Кроме того, цена биткоина держится выше 80 000 долларов уже почти сутки.

Курс биткоина Фото: Bloomberg

"Поскольку пыль от победы Трампа еще не осела, подъем был лишь вопросом времени, учитывая восприятие Трампа как сторонника криптовалюты, и именно это мы сейчас и наблюдаем", — заявил управляющий директор гонконгской маркет-мейкерской компании Auros Ле Ши.

В статье говорится, что в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявил о намерении сделать США лидером индустрии цифровых активов. Его обещания включали создание стратегического запаса биткоинов и назначение регуляторов, заинтересованных в цифровых активах.

Более широкая программа Дональда Трампа по стимулированию внутреннего экономического роста, снижению налогов и сокращению бюрократической волокиты спровоцировала покупательский бум на рынке акций, кредитов и криптовалют.

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"Трамп обещал благоприятное регулирование, а поддержка Палаты представителей и Сената делает принятие криптовалютных законопроектов гораздо более вероятным", — отметила автор информационного бюллетеня Crypto Is Macro Now Ноэль Ачесон.

В издании подчеркнули, что в 2024 году курс биткоина вырос примерно на 94%, чему способствовал устойчивый спрос на специализированные американские биржевые фонды и снижение процентных ставок Федеральной резервной системой. Рост токена уже превышает доходность от таких инвестиций, как акции и золото.

Напомним, в США таинственный пользователь вывел финансы с криптовалютной биржи Binance, чтобы поставить на Трампа. Он сделал это в несколько приемов, начиная с октября, суммарно поставив 18 миллионов долларов.

Также сообщалось, что мужчина подал иск на 495 миллионов фунтов, что эквивалентно 26 миллиардам 334 миллионам гривен к городскому совету за отказ позволить ему раскопать потерянный жесткий диск с биткоинами.