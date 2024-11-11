На тлі перемоги Трампа: курс біткоїна вперше в історії перевищив $82 000 (інфографіка)

Після переобрання Дональда Трампа ціна біткоїна зросла, досягнувши рекордних 82 300 доларів, що еквівалентно 3 390 760 гривень.

Курс біткоїна вперше в історії піднявся вище за позначку в 82 000 доларів США, чому сприяла підтримка Дональдом Трампом цифрових активів, а також перспектива появи в Конгресі США законодавців, які підтримують криптовалюту. Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що найбільший токен піднявся на 6,1% у неділю і продовжив зростання, досягнувши в понеділок безпрецедентних 82 300 доларів, що дорівнює 3 390 760 гривень. Крім того, ціна біткоїна тримається вище 80 000 доларів уже майже добу.

Курс біткоїна Фото: Bloomberg

"Оскільки пил від перемоги Трампа ще не осів, підйом був лише питанням часу з огляду на сприйняття Трампа як прихильника криптовалюти, і саме це ми зараз і спостерігаємо", — заявив керівний директор гонконзької маркет-мейкерської компанії Auros Ле Ши.

У статті йдеться, що під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп заявив про намір зробити США лідером індустрії цифрових активів. Його обіцянки передбачавли створення стратегічного запасу біткоїнів і призначення регуляторів, зацікавлених у цифрових активах.

Ширша програма Дональда Трампа зі стимулювання внутрішнього економічного зростання, зниження податків і скорочення бюрократичної тяганини спровокувала купівельний бум на ринку акцій, кредитів і криптовалют.

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"Трамп обіцяв сприятливе регулювання, а підтримка Палати представників і Сенату робить ухвалення криптовалютних законопроєктів набагато ймовірнішим", — зазначила автор інформаційного бюлетеня Crypto Is Macro Now Ноель Ачесон.

У виданні наголосили, що 2024 року курс біткоїна зріс приблизно на 94%, чому сприяв стійкий попит на спеціалізовані американські біржові фонди і зниження процентних ставок Федеральною резервною системою. Зростання токена вже перевищує прибутковість від таких інвестицій, як акції та золото.

Нагадаємо, у США таємничий користувач вивів фінанси з криптовалютної біржі Binance, щоб поставити на Трампа. Він зробив це в кілька прийомів, починаючи з жовтня, сумарно поставивши 18 мільйонів доларів.

Також повідомлялося, що чоловік подав позов на 495 мільйонів фунтів, що еквівалентно 26 мільярдам 334 мільйонам гривень до міської ради за відмову дозволити йому розкопати загублений жорсткий диск із біткоїнами.