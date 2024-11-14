"Банки можуть померти": економіст зробив невтішний прогноз через зростання Bitcoin

За словами експерта в галузі економіки Олександра Савченка, вартість біткоїна зростає через те, що після перемоги Трампа на виборах в усьому світі є впевненість, що ніхто не буде боротись зі зростанням ваги криптовалюти.

Процвітання криптовалюти та зокрема токена Bitcoin (BTC) може призвести до того, що банки незабаром почнуть занепадати та закриватись. Про це в ефірі Новини.Live заявив економіст Олександр Савченко.

"Якщо такі криптовалюти будуть процвітати, банки можуть "померти" скоро. Якщо платежі будуть йти поза банками, звідки тоді вони будуть брати ресурси для кредитів? Що буде з депозитами? Депозитів також не буде", — сказав Савченко.

Щодо нестабільності біткоїна та його різкого зростання у ціні, то Савченко зазначив, що це його природа — бути нестабільним, адже це "спекулятивна" валюта.

Крім того, на вартість Bitcoin вплинула перемога на президентських виборах у США республіканця Дональда Трампа.

"Дональд Трамп відкрито підтримав криптовалюту, і сказав, що буде проводити дерегуляцію. І Маск — фанат криптовалюти. Тому є така впевненість, що ніхто не буде боротись зі зростанням ваги криптовалюти у всьому світі", — пояснив Савченко.

Зазначимо, на момент публікації матеріалу 1 BTC коштував 87 715 американських доларів.

Нагадаємо, 11 листопада на тлі перемоги Трампа курс біткоїна вперше в історії перевищив $82 000.

Фокус також писав про те, що у США таємничий користувач вивів фінанси з криптовалютної біржі Binance, щоб поставити на Трампа. Він зробив це в кілька прийомів, починаючи з жовтня, сумарно поставивши 18 мільйонів доларів.