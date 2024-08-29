Банки не могут забирать 20% от суммы на счете клиента за нарушение финмониторинга, — НБУ

В Нацбанке объяснили, если гражданин нарушил закон в сфере финмониторинга, то банк должен разорвать деловые отношения с таким клиентом, но его средства банк обязан вернуть наличными или переводом по указанным реквизитам.

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Украинские банки не могут штрафовать своих клиентов за нарушения в сфере финансового мониторинга и взимать за это до 20% от суммы, которые есть на счету. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"В медиа и в телеграмм-каналах распространяется недостоверная информация о том, что банки якобы начали штрафовать своих клиентов за нарушения по вопросам финансового мониторинга и взимают в свою пользу 20% от суммы средств, которые хранятся клиентами на их банковских счетах. Национальный банк отмечает, что такое утверждение не соответствует действительности!", — говорится в сообщении.

В НБУ объяснили, что законодательство по вопросам финансового мониторинга не предусматривает применение банками каких-либо финансовых наказаний к нарушителям правил финансового мониторинга и взыскания за это "штрафа".

"То есть банки не имеют права применять к гражданам штрафные санкции за нарушения в сфере финансового мониторинга", — отметили в регуляторе.

Инфографика Нацбанка Фото: НБУ

В то же время в Нацбанке отметили, что закон о финансовом мониторинге предусматривает обязанность и право банка разорвать деловые отношения с клиентом и прекратить его обслуживание, в том числе закрыть счет клиента, в определенных законодательством случаях.

Однако при таких обстоятельствах банк возвращает средства клиенту наличными или путем перечисления на другой счет по указанным реквизитам и может брать стандартную обычную комиссию за проведение такой платежной операции.

"Национальный банк Украины со своей стороны также не применяет никаких штрафных санкций к гражданам за нарушения. Все меры воздействия регулятора, в том числе и в сфере финансового мониторинга, касаются исключительно финансовых учреждений. Просим с осторожностью относиться к неподтвержденной информации и проверять ее на официальных источниках", — отметили в НБУ.

Напомним, 28 августа Министерство финансов сообщило, что в Украине банки начинают поэтапное внедрение новых форм финансовых санкций для тех, кто нарушает правила финансового мониторинга.

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту".