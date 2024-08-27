НБУ установили ограничения по переводам с карты на карту, но есть нюансы: что изменилось для пользователей

Цель Нацбанка — сократить схемы с нелегальным использованием счетов физических лиц. Однако запрет не будет касаться переводов по реквизитам IBAN.

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С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины (далее — НБУ) временно на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С). Об этом говорится на сайте НБУ.

Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц. Вместе с тем ограничения не будут применяться:

при пополнении или переводе физических лиц, которые занимаются волонтерской деятельностью и которые идентифицированы банками/предоставителями платежных услуг как волонтеры;

в случае перевода средств между счетами клиента, открытыми в одном банке;

к людям, чьи ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают 150 тысяч грн.

Также не ограничиваются операции по реквизитам IBAN.

Цель ограничения

Это поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с использованием счетов "дропов". В НБУ отметили, что это распространенный механизм функционирования теневой экономики.

"Дропы" — это люди, которые за определенную оплату передают реквизиты и данные своих карточных счетов в пользование третьим лицам. Впоследствии такие счета используются как "транзитные" для перевода и "отмывания" незаконных средств.

В целом по системе речь идет о десятках тысяч "спящих" и уже активных счетов. По данным нескольких крупнейших банков в 2024 году уже были разорваны деловые отношения с более 80 тыс. клиентов на основании участия в схемах дропов. Через их карты может проходить около 200 млрд грн в год.

Отметим, что Нацбанк анонсировал решение об ограничении P2P-переводов для физических лиц ранее. Они вызвали критику и непонимание со стороны общества. Однако, по словам главы НБУ Андрея Пышного, проблема "дропов" несут риски и для государственного бюджета, и для граждан. Дело в том, что лица, передавая свои данные и банковские счета третьим лицам, берут на себя ответственность за все операции на этих счетах.