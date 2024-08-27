НБУ встановили обмеження щодо переказів з карти на карту, але є нюанси: що змінилось для користувачів

Нацбанк має на меті скоротити схеми з нелегальним використанням рахунків фізичних осіб. Проте заборона не стосуватиметься переказів за реквізитами IBAN.

Related video

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України (далі — НБУ) тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту" (також відомі як P2P, C2С). Про це йдеться на сайті НБУ.

Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Разом з тим обмеження не будуть застосовуватись:

під час поповнення чи переказу фізичних осіб, які займаються волонтерською діяльністю та які ідентифіковані банками/надавачами платіжних послуг як волонтери;

у разі переказу коштів між рахунками клієнта, відкритими в одному банку;

до людей, чиї щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують 150 тисяч грн.

Також не обмежуються операції за реквізитами IBAN.

Мета обмеження

Це допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків "дропів". В НБУ зазначили, що це поширений механізм функціонування тіньової економіки.

"Дропи" – це люди, які за певну оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Згодом такі рахунки використовуються як "транзитні" для переказу та "відмивання" незаконних коштів.

Загалом по системі йдеться про десятки тисяч "сплячих" та вже активних рахунків. За даними кількох найбільших банків у 2024 році вже було розірвано ділові відносини з-понад 80 тис. клієнтами на підставі участі в схемах дропів. Через їх картки може проходити близько 200 млрд грн на рік.

Зазначимо, що Нацбанк анонсував рішення щодо обмеження P2P-переказів для фізичних осіб раніше. Вони викликали критику та нерозуміння з боку суспільства. Однак, за словами голови НБУ Андрія Пишного, проблема "дропи" несуть ризики й для державного бюджету, і для громадян. Річ у тім, що особи, передаючи свої дані та банківські рахунки третім особам, беруть на себе відповідальність за всі операції на цих рахунках.