Банки не можуть забирати 20% від суми на рахунку клієнта за порушення фінмоніторингу, — НБУ

У Нацбанку пояснили, якщо громадянин порушив закон у сфері фінмоніторингу, то банк повинен розірвати ділові стосунки з таким клієнтом, але його кошти банк зобов'язаний повернути готівкою або переказом за вказаними реквізитами.

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Українські банки не можуть штрафувати своїх клієнтів за порушення у сфері фінансового моніторингу та стягувати за це до 20% від суми, які є на рахунку. Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

"У медіа та в телеграм-каналах поширюється недостовірна інформація про те, що банки нібито почали штрафувати своїх клієнтів за порушення з питань фінансового моніторингу та стягують на свою користь 20% від суми коштів, які зберігаються клієнтами на їхніх банківських рахунках.Національний банк наголошує, що таке твердження не відповідає дійсності!", — йдеться у повідомленні.

В НБУ пояснили, що законодавство з питань фінансового моніторингу не передбачає застосування банками будь-яких фінансових покарань до порушників правил фінансового моніторингу та стягнення за це "штрафу".

"Тобто банки не мають права застосовувати до громадян штрафні санкції через порушення у сфері фінансового моніторингу", — наголосили в регуляторі.

Інфографіка Нацбанку Фото: НБУ

Водночас у Нацбанку зазначили, що закон про фінансовий моніторинг передбачає обов’язок та право банку розірвати ділові стосунки з клієнтом та припинити його обслуговування, в тому числі закрити рахунок клієнта, у визначених законодавством випадках.

Проте за таких обставин банк повертає кошти клієнту готівкою чи шляхом перерахування на інший рахунок за вказаними реквізитами та може брати стандартну звичайну комісію за проведення такої платіжної операції.

"Національний банк України зі свого боку також не застосовує жодних штрафних санкцій до громадян за порушення. Всі заходи впливу регулятора, зокрема і в сфері фінансового моніторингу, стосуються виключно фінансових установ. Просимо з обережністю ставитися до непідтвердженої інформації та перевіряти її на офіційних джерелах", — наголосили в НБУ.

Нагадаємо, 28 серпня Міністерство фінансів повідомило, що в Україні банки починають поетапне впровадження нових форм фінансових санкцій для тих, хто порушує правила фінансового моніторингу.

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб "з картки на картку".