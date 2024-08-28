Українці можуть отримати великі штрафи від банків: за що можуть забрати до 20% від суми

Якщо банк вважає діяльність клієнта підозрілою або ризиковою, рахунок клієнта закриють, а кошти перерахують на рахунок людини в інших банках або видадуть готівкою через касу.

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В Україні банки починають поетапне впровадження нових форм фінансових санкцій для тих, хто порушує правила фінансового моніторингу. Це стосується "штрафів", які можуть сягати 20% від суми на рахунку (деякі фінансові установи називають це винагородою або комісією). Про це повідомляється в публікації"Мінфіну".

Банки приховують особливості фінансового моніторингу (окрім розроблених і затверджених Національним банком правил і вимог закону), оскільки кожна установа створює свої власні індивідуальні інструкції, щоб уникнути підлаштування під них.

"У рамках фінансового моніторингу банки навчилися миттєво блокувати підозрілі операції та рахунки. А далі діють за стандартною процедурою: після блокування у власника рахунку запитують інформацію про природу транзакцій, а також походження коштів", — ідеться в публікації.

Якщо злочин не було виявлено, але банк вважає діяльність клієнта підозрілою або ризиковою, він може закрити рахунок клієнта і перевести кошти на рахунок в інших банках або видати їх готівкою через касу.

"Ось у цей момент — видачі/перерахування коштів порушника фінмоніторингу — банки почали нещодавно застосовувати новий вид фінансового покарання. В одних банках його відносять до категорії штрафів, в інших це називають додатковою комісією. Її розмір сягає вже 20% від суми", — пише "Мінфін".

Фінансовий аналітик Василь Невмержицький пояснює, що правила використання загороджувальних тарифів детально викладені в основній клієнтській угоді. У ній також зазначено зобов'язання клієнта щодо надання банку підтвердних документів для різних видів операцій, таких як договори, акти виконаних робіт, митні декларації та багато іншого, особливо в контексті бізнесу.

"Якщо щось із цього порушується, наприклад своєчасне надання потрібної документації, то фінустанова має право застосувати загороджувальний тариф, і його розмір може сягати майже 20%", — зазначив у розмові з "Мінфіном" Невмержицький.

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2024 року Національний банк України (далі — НБУ) тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб "з картки на картку" (також відомі як P2P, C2С).