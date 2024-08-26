Штраф за порушення комендатської години: скільки доведеться заплатити

Якщо під час комендантської години вас зупиняє патруль, правоохоронці можуть попросити вас пояснити причину порушення, а після — виписати штраф.

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Порушення комендантської години в Україні загрожує штрафом у розмірі від 170 до 510 гривень або адміністративним арештом на строк до 15 діб. Патрульні співробітники мають право перевіряти документи, затримувати правопорушників і встановлювати причини їхнього перебування на вулиці в період комендантської години. Про це повідомив Юрист Дмитро Франчук у коментарі виданню "РБК-Україна".

Комендантська година, запроваджена на більшості території України з початком повномасштабної війни, вимагає суворого дотримання правил перебування на вулиці у визначені години. За порушення цих правил передбачено покарання, яке залежить від обставин події та рішення правоохоронних органів, що зупинили вас.

Якщо вас зупиняє патруль під час комендантської години, правоохоронці можуть спочатку попросити пояснити причину вашого порушення і пред'явити посвідчення особи.

Якщо причина поважна і підтверджується документами (наприклад, необхідність термінової медичної допомоги або поїздка на роботу), вас можуть відпустити без складання протоколу. Однак, якщо причина відсутня або визнана недостатньо вагомою, патруль має право скласти протокол про адміністративне правопорушення, затримати вас і доставити у відділення поліції для подальшого розгляду.

Відповідальність за порушення комендантської години

На 2024 рік в Україні передбачено адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Розмір штрафу за це правопорушення варіюється від 170 до 510 гривень, а в разі повторного порушення протягом року сума штрафу подвоюється. Також порушників можуть зобов'язати виконувати виправні роботи або застосувати адміністративний арешт на строк до 15 днів.

Порушення комендантської години розглядаються відповідно до статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, включно зі статтею 210-1 (порушення правил щодо запобігання надзвичайним ситуаціям) і статтею 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліції). Патруль має право затримувати порушників для з'ясування обставин, проводити бесіди і складати протоколи. Варто зазначити, що Верховна Рада нещодавно відхилила законопроєкт, який передбачав значне збільшення штрафів за порушення комендантської години, однак це питання може бути переглянуте в майбутньому.

Комендантський патруль, до складу якого належать не тільки поліціянти, а й нацгвардійці, муніципальна варта, територіальна оборона та інші правоохоронні органи, мають право перевіряти документи, затримувати порушників, оглядати речі та транспортні засоби. За необхідності можуть бути застосовані фізична сила, зброя або спеціальні засоби. Тому важливо дотримуватися правил комендантської години, щоб уникнути можливих санкцій і проблем із правоохоронними органами.

Нагадаємо, з 12 серпня в Донецькій області змінили час комендантської години. У населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж на 10 кілометрів запровадили обмеження з 17:00 до 09:00 години.