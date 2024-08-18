У двох містах Донецької області комендантська година триватиме майже добу

З понеділка, 19 серпня, комендантська година у Мирнограді та Селидовому триватиме 20 годин — з 15:00 до 11:00.

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У містах Мирноград та Селидове Донецької області посилили комендантську годину. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у неділю, 18 серпня.

Нові правила почнуть діяти завтра, 19 серпня.

"Підписав розпорядження про встановлення комендантської години у Мирнограді та Селидовому з 15:00 до 11:00", — зазначив Філашкін.

Це означає, що комендантська година у цих містах триватиме 20 годин на добу.

Керівник ОВА закликав всіх, хто досі залишається в Мирнограді та Селидовому, дотримуватися обмежень і не наражати себе на небезпеку.

Обстріл Мирнограда

У неділю Росія вже двічі атакували Мирноград на Донеччині. Внаслідок удару загинуло дві людини.

Філашкін зазначив, що окупанти обстріляли місто з артилерії. Вранці вони поцілили у приватний будинок. Там загинула жінка 1941 року народження, а 56-річна жінка була поранена. Загалом було пошкоджено три будинки.

За декілька годин обстріл повторився.

"Снаряд влучив поруч із автомобілем, внаслідок чого загинув 44-річний чоловік. Пошкоджені 6 приватних будинків", — повідомив очільник ОВА.

Обстріл Мирнограда 18 серпня Фото: Вадим Філашкін / Telegram Обстріл Мирнограда 18 серпня Фото: Вадим Філашкін / Telegram

Нагадаємо, з 12 серпня у Донецькій області змінили час комендантської години. У населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж на 10 кілометрів запровадили обмеження з 17:00 до 09:00 години.

15 серпня очільник Покровської МВА Сергій Добряк заявив, що ЗС РФ перебувають за 10 кілометрів від міста. 16 серпня виконувач обов’язки начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк повідомив, що російські війська перебувають за 6 км від міста.