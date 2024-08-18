В двух городах Донецкой области комендантский час продлится почти сутки

С понедельника, 19 августа, комендантский час в Мирнограде и Селидово будет длиться 20 часов — с 15:00 до 11:00.

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В городах Мирноград и Селидово Донецкой области усилили комендантский час. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин в воскресенье, 18 августа.

Новые правила начнут действовать завтра, 19 августа.

"Подписал распоряжение об установлении комендантского часа в Мирнограде и Селидово с 15:00 до 11:00", — отметил Филашкин.

Это означает, что комендантский час в этих городах будет длиться 20 часов в сутки.

Руководитель ОГА призвал всех, кто до сих пор остается в Мирнограде и Селидово, соблюдать ограничения и не подвергать себя опасности.

Обстрел Мирнограда

В воскресенье Россия уже дважды атаковали Мирноград в Донецкой области. В результате удара погибли два человека.

Филашкин отметил, что оккупанты обстреляли город из артиллерии. Утром они попали в частный дом. Там погибла женщина 1941 года рождения, а 56-летняя женщина была ранена. Всего было повреждено три дома.

Через несколько часов обстрел повторился.

"Снаряд попал рядом с автомобилем, в результате чего погиб 44-летний мужчина. Повреждены 6 частных домов", — сообщил глава ОГА.

Обстрел Мирнограда 18 августа Фото: Вадим Филашкин / Telegram Обстрел Мирнограда 18 августа Фото: Вадим Филашкин / Telegram

Напомним, с 12 августа в Донецкой области изменили время комендантского часа. В населенных пунктах, расположенных от линии фронта меньше, чем на 10 километров ввели ограничения с 17:00 до 09:00 часов.

15 августа глава Покровской ГОА Сергей Добряк заявил, что ВС РФ находятся в 10 километрах от города. 16 августа исполняющий обязанности начальника Мирноградской МВА Юрий Третьяк сообщил, что российские войска находятся в 6 км от города.