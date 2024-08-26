Штраф за нарушение комендатского часа: сколько придется заплатить

Если во время комендантского часа вас останавливает патруль, правоохранители могут попросить вас объяснить причину нарушения, а после — выписать штраф.

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Нарушение комендантского часа в Украине грозит штрафом в размере от 170 до 510 гривен или административным арестом на срок до 15 суток. Патрульные сотрудники имеют право проверять документы, задерживать правонарушителей и устанавливать причины их нахождения на улице в период комендантского часа. Об этом сообщил Юрист Дмитрий Франчук в комментарии изданию "РБК-Украина".

Комендантский час, введенный на большинстве территории Украины с началом полномасштабной войны, требует строгого соблюдения правил нахождения на улице в определенные часы. За нарушение этих правил предусмотрено наказание, которое зависит от обстоятельств происшествия и решения правоохранительных органов, остановивших вас.

Если вас останавливает патруль во время комендантского часа, правоохранители могут сначала попросить объяснить причину вашего нарушения и предъявить удостоверение личности.

Если причина уважительная и подтверждается документами (например, необходимость срочной медицинской помощи или поездка на работу), вас могут отпустить без составления протокола. Однако если причина отсутствует или признана недостаточно весомой, патруль имеет право составить протокол об административном правонарушении, задержать вас и доставить в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ответственность за нарушение комендантского часа

На 2024 год в Украине предусмотрена административная ответственность за нарушение комендантского часа. Размер штрафа за данное правонарушение варьируется от 170 до 510 гривен, а при повторном нарушении в течение года сумма штрафа удваивается. Также нарушителей могут обязать выполнять исправительные работы или применить административный арест на срок до 15 дней.

Нарушения комендантского часа рассматриваются в соответствии со статьями Кодекса Украины об административных правонарушениях, включая статью 210-1 (нарушение правил по предотвращению чрезвычайных ситуаций) и статью 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полиции). Патруль имеет право задерживать нарушителей для выяснения обстоятельств, проводить беседы и составлять протоколы. Стоит отметить, что Верховная Рада недавно отклонила законопроект, который предусматривал значительное увеличение штрафов за нарушения комендантского часа, однако этот вопрос может быть пересмотрен в будущем.

Комендантский патруль, в состав которого входят не только полицейские, но и нацгвардейцы, муниципальный караул, территориальная оборона и другие правоохранительные органы, имеют право проверять документы, задерживать нарушителей, осматривать вещи и транспортные средства. При необходимости могут быть применены физическая сила, оружие или специальные средства. Поэтому важно соблюдать правила комендантского часа, чтобы избежать возможных санкций и проблем с правоохранительными органами.

Напомним, с 12 августа в Донецкой области изменили время комендантского часа. В населенных пунктах, расположенных от линии фронта меньше, чем на 10 километров ввели ограничения с 17:00 до 09:00 часов.