Украинцы могут получить большие штрафы от банков: за что могут забрать до 20% от суммы

Если банк считает деятельность клиента подозрительной или рисковой, счет клиента закроют, а средства перечислят на счет человека в других банках или выдадут наличными через кассу.

Related video

В Украине банки начинают поэтапное внедрение новых форм финансовых санкций для тех, кто нарушает правила финансового мониторинга. Это касается "штрафов", которые могут достигать 20% от суммы на счете (некоторые финансовые учреждения называют это вознаграждением или комиссией). Об этом сообщается в публикации "Минфина".

Банки скрывают особенности финансового мониторинга (кроме разработанных и утвержденных Национальным банком правил и требований закона), поскольку каждое учреждение создает свои собственные индивидуальные инструкции, чтобы избежать подстройки под них.

"В рамках финансового мониторинга банки научились мгновенно блокировать подозрительные операции и счета. А дальше действуют по стандартной процедуре: после блокировки у владельца счета запрашивают информацию о природе транзакций, а также происхождении средств", – говорится в публикации.

Если преступление не было обнаружено, но банк считает деятельность клиента подозрительной или рисковой, он может закрыть счет клиента и перевести средства на счет в других банках или выдать их наличными через кассу.

"Вот в этот момент – выдачи/перечисления средств нарушителя финмониторинга – банки начали недавно применять новый вид финансового наказания. В одних банках его относят к категории штрафов, в других это называют дополнительной комиссией. Ее размер достигает уже 20% от суммы", – пишет "Минфин".

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий объясняет, что правила использования заградительных тарифов подробно изложены в основном клиентском соглашении. В нем также указаны обязательства клиента по предоставлению банку подтверждающих документов для различных видов операций, таких как договоры, акты выполненных работ, таможенные декларации и многое другое, особенно в контексте бизнеса.

"Если что-то из этого нарушается, например своевременное предоставление нужной документации, то финучреждение имеет право применить заградительный тариф, и его размер может достигать почти 20%", – отметил в разговоре с "Минфином" Невмержицкий.

Напомним, что с 1 октября 2024 года Национальный банк Украины (далее — НБУ) временно на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С).