Пятница будет особенной: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на 22 ноября

По словам Натальи Диденко, конец рабочей недели пройдет с дождями и снегом в большинстве регионов. Комфортнее всего будет на юге — до 9 градусов тепла и без осадков.

Рабочая неделя в Украине закончится нестандартно. Помимо осадков в виде дождя и снега ожидается сильный ветер. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

В четверг в большинстве регионов выпал первый снег, он продолжит идти в ближайшие сутки. В пятницу, 22 ноября, в Украине земля не только укроется снежинками, но и пройдут дожди. Этот прогноз касается западных, северных и большинство центральных регионов, ведь на юге и востоке осадков не предвидится.

"Особенность завтрашнего дня — сильный ветер! Температура воздуха ночью — 0-5 мороза, днем — 0-4 тепла, на юге будет +4+9 градусов", — написала Наталья Диденко.

В Киеве также продолжит падать снег, а еще возможен дождь. Сильный ветер не обойдет стороной столицу, а температура воздуха ожидается от 0 до -2 градусов ночью и до +4 в дневное время.

Напомним, 21 ноября сообщалось, что в Киеве выпал первый снег и на дороги выехала специальная техника. Синоптики прогнозировали 21 ноября в столице умеренный дождь и мокрый снег. Водителей просят быть максимально осторожными, поскольку на дорогах ожидается гололедица.

Ранее метеоролог рассказала, какой будет грядущая зима в Украине. Вера Балабух считает, что 60% зимних дней будут теплыми, а самым теплым месяцем станет январь.