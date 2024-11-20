Сильные осадки, мокрый снег и первый гололед в Украине: прогноз погоды на завтра

В западных, большинстве северных и Винницкой областях на дорогах гололедица. В Киеве ночью синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Столичные власти предупреждают, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

В четверг, 21 ноября, погода в Украине изменится из-за прохождения атмосферного фронта. Ожидаются дожди, которые постепенно перейдут в мокрый снег, местами возможны сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед и первая гололедица. Прогнозом погоды на завтра поделилась синоптик Наталья Диденко.

Погода на завтра

В Укргидрометцентре отметили, что погода завтра ожидается облачной, местами осадки и гололедица.

Западные области: ночью ожидается умеренный снег, днем возможны небольшие осадки. Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, в Карпатах — до -8°, днем около 0°.

ночью ожидается умеренный снег, днем возможны небольшие осадки. Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, в Карпатах — до -8°, днем около 0°. Центральные регионы (Житомирская, Киевская, Черниговская, Винницкая, Черкасская области): мокрый снег и дождь, местами значительные осадки с налипанием мокрого снега. Температура в течение суток будет оставаться на уровне 0-3° тепла.

мокрый снег и дождь, местами значительные осадки с налипанием мокрого снега. Температура в течение суток будет оставаться на уровне 0-3° тепла. Юг и восток страны: прогнозируются умеренные и местами значительные дожди. Температура ночью 5-10° тепла, в Крыму до +14°, днем 7-12°, а на юго-востоке — до +18°.

Погода в Украине 21 ноября Фото: Укргидрометцентр

По словам Диденко, температура воздуха будет меняться в зависимости от региона: в некоторых областях она еще будет оставаться относительно высокой, однако уже с 22 ноября прогнозируется существенное похолодание по всей стране.

В западных областях, большинстве северных и в Винницкой области на дорогах ожидается гололедица.

Ветер переменный: преимущественно северо-западный, ночью на Левобережье — южный, скорость 7-12 м/с, во многих регионах возможны порывы до 17-22 м/с.

Погода на завтра в Киеве и области на завтра в Киеве и области

Относительно погоды на завтра в Киеве — ожидается дождь с переходом в мокрый снег, а вечером — налипание мокрого снега и гололедица.

Температура будет колебаться от 0 до +3°C. Ветер скоростью 7-12 м/с.

В КГГА предупредили, что погодные условия могут привести к осложнению движения на отдельных участках дорог.

В Киеве ожидаются опасные метеорологические явления Фото: Скриншот

Водители просят соблюдать безопасную дистанцию, быть осторожными на скользких дорогах и включайте ближний свет. Пешеходам советуют носить одежду со светоотражающими элементами, особенно в темное время суток.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что последняя неделя ноября будет холодной, особенно в западных и северных областях. С 23 до 27 ноября в Украине осадков не будет наблюдаться.