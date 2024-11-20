"Аномально холодно": синоптик рассказал, какая погода ожидает украинцев до конца ноября

Последняя неделя месяца будет неожиданно холодной, отметил синоптик Игорь Кибальчич. Особенно погода не будет радовать в западных и северных областях.

Уже сегодня, в среду, 20 ноября, холодный атмосферный фронт из Европы пересечет западные области Украины. Об этом, как пишет сайт "Телеграф", рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

В четверг, 21 ноября, погода испортится в других регионах страны, предупредил метеоролог. По его словам, пройдут дожди, местами с мокрым снегом, а также усилится ветер южной четверти до 15-20 м/с, на Левобережье местами 21-24 м/с.

Днем ожидается кратковременное потепление до +11...+16 °С в южных, центральных и восточных регионах. В то же время во время западных и северных областях температура лишь немного превысит отметку 0 °С.

Неустойчивая погода, связанная с очередным активным атмосферным фронтом со стороны Карпат, сохранится и 22-23 ноября. Под его влиянием по всей территории Украины пройдут умеренные, местами сильные осадки в виде дождя и снега. В Карпатах ожидается сильный снег, метель.

В западных и северных областях сохранится тенденция к похолоданию, когда ночью температура составит -3...-9 °С, а днем -2...+4 °С. Теплее будет в южных и восточных областях, где ночью прогнозируется +1...+6°С, а днем +3...+10°С. А 23 ноября там ожидают уже +12...+16°С.

Однако с 25 ноября на Левобережье температурный фон снизится до -1...-6 °С ночью и -1...+4 °С днем.

В целом последняя неделя месяца ожидается аномально холодной, особенно в западных и северных областях, — отметил синоптик, добавив, что с 23 ноября по 27 ноября в Украине осадков не будет наблюдаться. Но в последние дни месяца, рассказал Игорь Кибальчич, атмосферное давление будет снижаться, соответственно увеличится вероятность мокрого снега или дождя.

Напомним, синоптик Наталья Птуха рассказывала, что погода в Украине изменится уже 20 ноября. В частности, снег ожидается высотой до 15 см, а Карпатах — даже до 50 см.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказывала, когда в страну придут сильные снегопады. Она отмечала, что начало недели будет еще относительно теплым, однако впоследствии погода в Украине может измениться.