Снег с метелями и гололедица на дорогах: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

С пятницы по всей Украине синоптики прогнозируют существенное снижение температуры. Сильный снег ожидается в Карпатах. В западных и северных областях на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега.

Погода в Украине на этой неделе будет динамично меняться. На смену сухой погоде придет дождь, мокрый снег, гололедица и похолодание. Укргидрометцентр предупреждает об осложнении погодных условий, особенно с 21 ноября.

"Со среды будут проходить активные атмосферные фронты. Они обусловят во многих областях значительные осадки в виде дождя и снега. Также будут колебания температурных показателей, могут быть усиление ветра", — рассказала синоптик Наталья Птуха.

Прогноз погоды в Украине на неделю

19 ноября: Преимущественно сухо, лишь в западных и северных областях возможен небольшой дождь с мокрым снегом ночью. Температура ночью от +3° до -2°, днем +3...+8°, в южных регионах до +13°.

Прогноз погоды на 19 ноября Фото: Укргидрометцентр

20 ноября: В западных областях ожидается умеренный, на Закарпатье сильный дождь, в Карпатах — значительный снег с метелями. Температура днем +3...+8°, в горах -6...0°. На остальной территории — сухо, температура ночью около 0°, днем +8...+13°.

Прогноз погоды на 20 ноября Фото: Укргидрометцентр

21 ноября: В большинстве областей ожидаются осадки — дождь, мокрый снег, гололедица. Западные и северные регионы столкнутся с налипанием мокрого снега. Температура ночью -3...+3°, днем +4...+10°, на юге и востоке до +15°.

Прогноз погоды на 21 ноября Фото: Укргидрометцентр

Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует переменчивый и неустойчивый характер погоды с выпадением дождя и снега, порывистым ветром и колебаниями атмосферного давления.

22 ноября: Пройдут осадки в виде дождя, который будет переходить в снег и мокрый снег. Температура ночью: 0...-5°, днем: -2...+3°, на юге до +4...+9°.

Пройдут осадки в виде дождя, который будет переходить в снег и мокрый снег. Температура ночью: 0...-5°, днем: -2...+3°, на юге до +4...+9°. 23 ноября: Будет сохраняться неустойчивая погода с осадками в виде снега, дождя и мокрого снега. Холоднее всего будет в западных областях: ночью -1...-6°, днем -1...+4°. На остальной территории Украины: ночью и днем +3...+9°, на юго-востоке до +7...+12°.

Будет сохраняться неустойчивая погода с осадками в виде снега, дождя и мокрого снега. Холоднее всего будет в западных областях: ночью -1...-6°, днем -1...+4°. На остальной территории Украины: ночью и днем +3...+9°, на юго-востоке до +7...+12°. 24 ноября: Осадки в виде снега и мокрого снега возможны почти по всей территории страны, кроме юго-востока. На Закарпатье прогнозируется гололед, в Карпатах ожидается сильный снег. Температура воздуха ночью -3...+2°, днем: 0...+5°, на юге до +8°.

Изменчивость погоды на этой неделе отметила также синоптик Наталья Диденко. Она призвала быть особенно осторожными на дорогах: скользкие тротуары и автодороги могут стать причиной травм или аварий.

"21-23 ноября погода будет стремительно меняться. Будут идти атмосферные фронты, с ними сильные ветры, а за ними — холода. Поэтому где-то пока будет дождь, а где-то уже снег, налипание мокрого снега, гололед", — написала она.

Напомним, 17 ноября синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Украину на этой неделе придет первое серьезное похолодание.

19 ноября по всей территории Украины осадков не прогнозируется. В некоторых регионах воздух прогреется до +14°.