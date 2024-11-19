Сніг з хуртовинами і ожеледиця на дорогах: прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)

З п'ятниці по всій Україні синоптики прогнозують істотне зниження температури. Сильний сніг очікується у Карпатах. У західних та північних областях на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу.

Погода в Україні цього тижня буде динамічно змінюватися. На зміну сухій погоді прийде дощ, мокрий сніг, ожеледиця та похолодання. Укргідрометцентр попереджає про ускладнення погодних умов, особливо з 21 листопада.

"З середи будуть проходити активні атмосферні фронти. Вони зумовлять у багатьох областях значні опади у вигляді дощу та снігу. Також будуть коливання температурних показників, можуть бути посилення вітру", — розповіла синоптикиня Наталія Птуха.

Прогноз погоди в Україні на тиждень

19 листопада: Переважно сухо, лише у західних і північних областях можливий невеликий дощ із мокрим снігом уночі. Температура вночі від +3° до -2°, удень +3…+8°, у південних регіонах до +13°.

Прогноз погоди на 19 листопада Фото: Укргідрометцентр

20 листопада: У західних областях очікується помірний, на Закарпатті сильний дощ, у Карпатах — значний сніг із хуртовинами. Температура вдень +3…+8°, у горах -6…0°. На решті території — сухо, температура вночі близько 0°, удень +8…+13°.

Прогноз погоди на 20 листопада Фото: Укргідрометцентр

21 листопада: В більшості областей очікуються опади — дощ, мокрий сніг, ожеледиця. Західні та північні регіони стикнуться з налипанням мокрого снігу. Температура вночі -3…+3°, удень +4…+10°, на півдні та сході до +15°.

Прогноз погоди на 21 листопада Фото: Укргідрометцентр

Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує мінливий та нестійкий характер погоди з випаданням дощу та снігу, поривчастим вітром і коливаннями атмосферного тиску.

22 листопада: Пройдуть опади у вигляді дощу, який переходитиме в сніг і мокрий сніг. Температура вночі: 0…-5°, удень: -2…+3°, на півдні до +4…+9°.

Пройдуть опади у вигляді дощу, який переходитиме в сніг і мокрий сніг. Температура вночі: 0…-5°, удень: -2…+3°, на півдні до +4…+9°. 23 листопада: Зберігатиметься нестійка погода з опадами у вигляді снігу, дощу та мокрого снігу. Найхолодніше буде в західних областях: уночі -1…-6°, удень -1…+4°. На решті території України: уночі та вдень +3…+9°, на південному сході до +7…+12°.

Зберігатиметься нестійка погода з опадами у вигляді снігу, дощу та мокрого снігу. Найхолодніше буде в західних областях: уночі -1…-6°, удень -1…+4°. На решті території України: уночі та вдень +3…+9°, на південному сході до +7…+12°. 24 листопада: Опади у вигляді снігу та мокрого снігу можливі майже по всій території країни, окрім південного сходу. На Закарпатті прогнозується ожеледь, у Карпатах очікується сильний сніг. Температура повітря уночі -3…+2°, удень: 0…+5°, на півдні до +8°.

Мінливість погоди цього тижня відзначила також синоптикиня Наталка Діденко. Вона закликала бути особливо обережними на дорогах: слизькі тротуари й автошляхи можуть стати причиною травм чи аварій.

"21-23 листопада погода стрімко мінятиметься. Йтимуть атмосферні фронти, з ними сильні вітри, а за ними — холоди. Тому десь поки буде дощ, а десь уже сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь", — написала вона.

Нагадаємо, 17 листопада синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що в Україну цього тижня прийде перше серйозне похолодання.

19 листопада по всій території України опадів не прогнозується. У деяких регіонах повітря прогріється до +14°.