Потепління до +14, але ненадовго: синоптикиня озвучила прогноз погоди в Україні на 19 листопада

За словами Наталії Діденко, погода в Україні зіпсується вже 21 листопада, оскільки атмосферні фронти принесуть у нашу країну дощі, мокрий сніг і сильний вітер.

Новий тиждень листопада запам'ятається українцям не тільки роботою генераторів через відключення світла, а й значним потеплінням. У деяких регіонах повітря прогріється до 14 градусів тепла. Про це написала синоптикиня Наталка Діденко.

Погода на завтра — чого чекати

За її словами, у вівторок, 19 листопада, опадів по всій країні не передбачається. Температура повітря в середньому становитиме від 4 до 7 градусів тепла, але на півдні традиційно тепліше +7...+12 градусів. У Криму — до 14 градусів тепла.

"У Києві, на День української гідрометслужби, 19-го листопада, очікується погода без опадів, вдень до +7 градусів, а 20-го листопада аж до +11 градусів", — ідеться в повідомленні.

Прогноз погоди в Україні: коли похолодає

Окремо синоптикиня додала, що 20 листопада опади повернуться, однак поки що лише в західні регіони. Водночас фіксуватиметься і стрибок тепла до +8...+15 градусів. Винятком буде захід і північний схід країни.

З 21 листопада погода зіпсується вже значно. Атмосферні фронти принесуть складну погоду з дощами, снігом, налипанням мокрого снігу та сильним вітром. І врешті-решт — плановим похолоданням.

"Ускладнення погоди в столиці очікується з 21-го листопада — дощ із переходом у сніг, налипання мокрого снігу, штормовий вітер, похолодання", — резюмувала Наталка Діденко.

Синоптикиня розповіла, чого чекати від погоди цього тижня Фото: Фото из Facebook-аккаунта Натальи Диденко

Нагадаємо, 17 листопада повідомлялося, що синоптик розповіла, коли в Україну прийдуть сильні снігопади. Початок тижня в Україні буде ще відносно теплим, місцями можливий невеликий дощ або сніг. Ближче до кінця тижня синоптики прогнозують ускладнення погоди.