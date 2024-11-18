Потепление до +14, но ненадолго: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на 19 ноября

По словам Натальи Диденко, погода в Украине испортится уже 21 ноября, поскольку атмосферные фронты принесут в нашу страну дожди, мокрый снег и сильный ветер.

Новая неделя ноября запомнится украинцам не только работой генераторов из-за отключений света, но и значительным потеплением. В некоторых регионах воздух прогреется до 14 градусов тепла. Об этом написала синоптик Наталья Диденко.

Погода на завтра — чего ждать

По ее словам, во вторник, 19 ноября, осадков по всей стране не предвидится. Температура воздуха в среднем составит от 4 до 7 градусов тепла, но на юге традиционно теплее +7…+12 градусов. В Крыму — до 14 градусов тепла.

"В Киеве, в День украинской гидрометслужбы, 19-го ноября, ожидается погода без осадков, днем до +7 градусов, а 20-го ноября вплоть до +11 градусов", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине: когда похолодает

Отдельно синоптик добавила, что 20 ноября осадки вернутся, однако пока что лишь в западные регионы. В то же время, будет фиксироваться и скачок тепла до +8…+15 градусов. Исключением будет являться запад и северо-восток страны.

С 21 ноября погода испортится уже значительно. Атмосферные фронты принесут сложную погоду с дождями, снегом, налипанием мокрого снега и сильным ветром. И в конце концов — плановым похолоданием.

"Осложнение погоды в столице ожидается с 21-го ноября — дождь с переходом в снег, налипание мокрого снега, штормовой ветер, похолодание", — резюмировала Наталья Диденко.

Синоптик рассказала, чего ждать от погоды на этой неделе Фото: Фото из Facebook-аккаунта Натальи Диденко

Напомним, 17 ноября сообщалось, что синоптик рассказала, когда в Украину придут сильные снегопады. Начало недели в Украине будет еще относительно теплым, местами возможен небольшой дождь или снег. Ближе к концу недели синоптики прогнозируют осложнение погоды.