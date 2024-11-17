Графики отключения света возвращаются: где и когда не будет электричества 18 ноября

В "Укрэнерго" предупредили, что одновременно будут отключать свет двум очередям потребителей. Причина ограничений — повреждение энергообъектов во время сегодняшней массированной ракетно-дроновой атаки.

В понедельник, 18 ноября, во всех регионах Украины будут вынужденно отключать свет. Меры ограничения электропотребления будут применены с 6:00 до 22:00. Выключать будут две очереди одновременно. Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго" в воскресенье вечером, 17 ноября.

"Причина временного возвращения ограничений — повреждение энергообъектов во время сегодняшней массированной ракетно-дроновой атаки", — пояснили в компании.

Графики отключений можно найти на сайтах или официальных страницах операторов систем распределения электроэнергии в каждом регионе.

В "Укрэнерго" заверили, что энергетики работают над ликвидацией последствий атак, чтобы как можно скорее восстановить работу поврежденного оборудования.

Украинцев призывают быть сознательными и не включать одновременно несколько мощных электроприборов, чтобы избежать дополнительной нагрузки на сети.

Напомним, 17 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что целью врага были объекты генерации и передачи электроэнергии по всей стране.

РФ атаковала Украину 120 ракетами и 90 БпЛА. Силы ПВО работали почти во всех регионах и уничтожили 102 ракеты и 42 дрона. Президент Владимир Зеленский сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях.

В Одесской области в результате комбинированной атаки погибли двое энергетиков.