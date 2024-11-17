Графіки відключення світла повертаються: де і коли не буде електрики 18 листопада

В "Укренерго" попередили, що одночасно відключатимуть світло двом чергам споживачів. Причина обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки.

У понеділок, 18 листопада, в усіх регіонах України будуть вимушено відключати світло. Заходи обмеження електроспоживання будуть застосовані з 6:00 до 22:00. Вимикатимуть дві черги одночасно. Про це повідомила НЕК "Укренерго" у неділю ввечері, 17 листопада.

"Причина тимчасового повернення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки", — пояснили в компанії.

Графіки відключень можна знайти на сайтах або офіційних сторінках операторів систем розподілу електроенергії у кожному регіоні.

В "Укренерго" запевнили, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків атак, щоб якомога швидше відновити роботу пошкодженого обладнання.

Українців закликають бути свідомими й не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, щоб уникнути додаткового навантаження на мережі.

Нагадаємо, 17 листопада Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що метою ворога були об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій країні.

РФ атакувала Україну 120 ракетами та 90 БпЛА. Сили ППО працювали майже у всіх регіонах і знищили 102 ракети й 42 дрони. Президент Володимир Зеленський повідомив про пошкодження обʼєктів інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях.

В Одеській області внаслідок комбінованої атаки загинули двоє енергетиків.