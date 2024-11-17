Похолодание "на носу": синоптик рассказала, когда в Украину придут сильные снегопады

Начало недели в Украине будет еще относительно теплым, местами возможен небольшой дождь или снег. Ближе к концу недели синоптики прогнозируют осложнение погоды.

В Украину на этой неделе придет первое серьезное похолодание. Ухудшение погодных условий ожидается в четверг, 21 ноября. Атмосферный фронт, который принесет осложнения погоды, будет сопровождаться сильным ветром, дождями со снегом и налипанием мокрого снега. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине

В понедельник, 18 ноября, по данным Укргидрометцентра, будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве регионов без осадков, но днем в западных, северных областях и в Крыму местами возможен небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +3° до -2°, а днем — в пределах +3...+8°. В южных областях будет теплее: ночью +1...+6°, днем +6...+11°, в Крыму до +14°. В Карпатах ночью ожидается мороз -1...-6°, днем около 0°, днем возможен мокрый снег.

Какой будет погода в Украине 18 ноября Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о юго-западном ветре — 7-12 м/с, а на западе страны местами порывы до 15-20 м/с.

Погода в Киеве и области

В Киеве осадков не прогнозируется, но станет прохладнее: днем +6...+7°. Осложнение погоды в столице — ожидается с 21 ноября.

Карта атмосферного фронта Фото: Наталка Діденко

В Киевской области завтра будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем местами возможен небольшой дождь. Температура в регионе ночью составит +3...-2°, днем +3...+8°. В Киеве ночью ожидается 0...+2°, днем воздух прогреется до +6...+8°.

Напомним, 16-17 ноября в Украине прогнозировали солнечную погоду без осадков и потепление до +10°.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, что с 19 ноября ожидается снег.