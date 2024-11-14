Не до футболок и шорт, но тепло вернется в выходные: прогноз погоды от Диденко

После мокрого снега и холодов в выходные в Украину вернется тепло до +12 градусов и солнечная погода, прогнозирует метеоролог Наталка Диденко.

15 ноября украинцам еще придется померзнуть, однако в субботу и воскресенье 16-17 ноября погода удивит потеплением, прогнозирует метеоролог Наталка Диденко.

"Снег и низкая температура воздуха немного заставили нас похныкать нос, включая его, носа, покраснение на холоде. Поэтому сразу сообщаю, что на выходных ожидается потепление", — написала Диденко.

В пятницу, по прогнозу эксперта, температура в Украине не будет подниматься выше +4 градусов днем, ночью будет держаться в пределах нуля. Во всех регионах небо будет затянуто облаками.

В западных, северных и восточных областях ожидается мокрый снег. На юге и востоке существенных осадков метеоролог не прогнозирует. Ветер будет северо-западный, в основном умеренный. Сильные порывы ветра могут наблюдаться в западных регионах страны.

Фиолетовым цветом на карте обозначено, где будет снежить в пятницу Фото: facebook Наталка Диденко

Мокрый снег 15 ноября ждет и киевлян. Ночью в Киеве так же термометр будет показывать около нуля, днем — не более +2 градусов.

На грядущий уик-энд Наталка Диденко обещает потепление. По ее словам, уже в субботу температура днем будет достигать от +4 до +7 градусов, а в воскресенье — от +6 +12. Осадков в конце недели тоже не предвидится, а в воскресенье местами будет солнечная погода.

"Не до футболок и шорт, но все же в Киеве, например, вероятно до +10 градусов", — отметила метеоролог.

Погода на выходные от гидрометцентра

Украинский гидрометеорологический центр так же прогнозирует на пятницу 15 ноября облачную, холодную погоду и осадки в большинстве регионов страны. На севере и центре местами температура ночью будет опускаться до -1 градуса, а днем будет держаться в пределах от +1 на севере до +8 на юге, прогнозируют метеорологи.

Гидрометцентр прогнозирует осадки и холод на 15 ноября Фото: Скриншот

На выходные метеорологи также прогнозируют потепление. На субботу и воскресенье обещают сухую погоду и температуру днем от +4 до +11 градусов во всех регионах Украины.

В субботу 16 ноября мокрый снег и холод отступят, обещают синоптики Фото: Скриншот На воскресенье 17 ноября метеорологи прогнозируют наибольшее потепление до +11 градусов Фото: Скриншот

Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух 14 ноября рассказала, какой будет грядущая зима в Украине. По ее словам, теплыми будут 60% зимних дней, а особенно удивит высокой для зимнего месяца температурой январь.

Фокус 13 ноября собрал фото и видео снегопадов и гололеда после того, как во многих областях Украины испортились погодные условия. Особенно снежило на западе.