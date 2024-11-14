Не до футболок і шортів, але тепло повернеться у вихідні: прогноз погоди від Діденко

Після мокрого снігу та холодів у вихідні до України повернеться тепло до +12 градусів і сонячна погода, прогнозує метеорологиня Наталка Діденко.

15 листопада українцям ще доведеться померзнути, проте в суботу та неділю 16-17 листопада погода здивує потеплінням, прогнозує метеорологиня Наталка Діденко.

"Сніг та низька температура повітря трохи змусили нас похнюпити носа, включно із його, носа, почервонінням на холоді. Тому одразу повідомляю, що вихідними очікується потепління", — написала Діденко.

У п'ятницю, за прогнозом експертки, температура в Україні не підійматиметься вище +4 градусів удень, вночі триматиметься в межах нуля. В усіх регіонах небо буде затягнуте хмарами.

У західних, північних та східних областях очікується мокрий сніг. На півдні та сході істотних опадів метеорологиня не прогнозує. Вітер буде північно-західний, здебільшого помірний. Сильні пориви вітру можуть спостерігатися в західних регіонах країни.

Фіолетовим кольором на мапі позначено, де сніжитиме в п'ятницю Фото: facebook Наталка Діденко

Мокрий сніг 15 листопада чекає й на киян. Вночі у Києві так само термометр показуватиме близько нуля, вдень — не більше +2 градусів.

На прийдешній вікенд Наталка Діденко обіцяє потепління. За її словами, вже в суботу температура вдень сягатиме від +4 до +7 градусів, а в неділю — від +6 +12. Опадів наприкінці тижня теж не передбачається, а в неділю місцями буде сонячна погода.

"Не до футболок та шортів, проте все ж у Києві, наприклад, ймовірно до +10 градусів", — зазначила метеорологиня.

Погода на вихідні від гідрометцентру

Український гідрометеорологічний центр так само прогнозує на п'ятницю 15 листопада хмарну, холодну погоду та опади в більшості регіонів країни. На півночі та центрі місцями температура вночі опускатиметься до -1 градуса, а вдень триматиметься в межах від +1 на півночі до +8 на півдні, прогнозують метеорологи.

Гідрометцентр прогнозує опади та холод на 15 листопада Фото: Скриншот

На вихідні метеорологи також прогнозують потепління. На суботу та неділю обіцяють суху погоду та температуру вдень від +4 до +11 градусів в усіх регіонах України.

У суботу 16 листопада мокрий сніг та холод відступляться, обіцяють синоптики Фото: Скриншот На неділю 17 листопада метеорологи прогнозують найбільше потепління до +11 градусів Фото: Скриншот

Нагадаємо, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух 14 листопада розповіла, якою буде прийдешня зима в Україні. За її словами, теплими будуть 60% зимових днів, а особливо здивує високою для зимового місяця температурою січень.

Фокус 13 листопада зібрав фото та відео снігопадів і ожеледиці після того, як у багатьох областях України зіпсувалися погодні умови. Особливо сніжило на заході.