Українські регіони накрило першим снігом: де вже настала зима (фото, відео)

У низці областей зіпсувалися погодні умови і випали опади у вигляді мокрого снігу. На дорогах на водіїв чекає ожеледь, про що попередили правоохоронці.

В Україні в низці регіонів почали фіксувати ознаки зими — випав перший сніг. Водіїв закликали бути обережними на дорогах. Фокус зібрав усе, що відомо про ситуацію з погодою в регіонах.

Патрульна поліція Львівської області попередила громадян про погіршення погодних умов ще ввечері вівторка, 12 листопада. Громадян закликали дотримуватися правил дорожнього руху, адже в регіоні вже фіксували опади у вигляді снігу, які продовжилися і в середу.

Вранці також було опубліковано фотографію з тим, що відбувається в районі населеного пункту Новий Милятин, де дорога вкрита снігом.

У низці західних регіонів України випав перший сніг Фото: Патрульна поліція України

"Ось така ситуація зараз у районі населеного пункту Новий Милятин. На відрізку з 480 км по 500 км автодороги М-06 Київ — Чоп. Сильні опади мокрого снігу. Просто врахуйте, що сьогодні вже будуть складніші умови для пересування. Правила дорожнього руху вам на допомогу. Будьте обережні!" — ідеться в повідомленні.

Учора вночі сніг завітав також до Тернополя та області, писало місцеве медіа "Тернопіль Труха". Почалося все з Шумського району. Уже вранці опади дісталися й обласного центру, а місцеві жителі почали ділитися світлинами зі снігом.

У низці регіонів України сильно зіпсувалася погода Фото: Труха У кількох міста України фіксується сніг Фото: ДСНС

Також погіршення погодних умов фіксувалося в Рівненській та Івано-Франківській області. У Карпатах, де раніше вже випадав сніг, вдарили сильні морози.

Погода в Україні 13 листопада: чого чекати

Синоптикиня Наталка Діденко також учора попереджала українців про те, що в середу через низьку температуру повітря очікуються опади у вигляді мокрого снігу або крижаного дощу. Це попередження стосувалося низки регіонів.

"Мокрий сніг або крижаний дощ найбільш вірогідні 13-го листопада в західних областях України, на Житомирщині та Вінниччині. На решті території України — переважно дощ або просто густа хмарність", — написала Наталка Діденко.

Температура повітря в більшості регіонів уночі буде від -2 до +3 градусів, а вдень — +1...+4 градуси. Найтепліше буде в південних регіонах, де очікується вночі +3...+5 градусів, а вдень — +5...+9 градусів.

У Києві в середу — хмарна волога погода, але серйозні опади не прогнозуються.

В Укргідрометцентрі також писали про опади у вигляді мокрого снігу в західних регіонах, а також Житомирській та Вінницькій областях. На дорогах можлива ожеледь, тому водіям варто їздити обережно.

Нагадаємо, 10 листопада повідомлялося, що найближчими днями Україну накриє хвиля сильних снігопадів. Перші серйозні опади очікуються вже в середині останнього осіннього місяця, а температура на вулиці впаде трохи нижче нуля.