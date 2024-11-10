Україну накриє хвиля сильних снігопадів: коли зміниться погода (карта)

Перші сильні снігопади в Україні почнуться вже в середині листопада, при цьому температура впаде трохи нижче нуля.

До 10 листопада очікується суха та відносно тепла погода. Однак наступного тижня країну накриє хвиля сильних снігопадів в Україні. Про це свідчать дані радара погоди Ventusky.

За прогнозами синоптиків, з 15 листопада почнеться перший сильний снігопад в Україні.

У п'ятницю температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів, а в Карпатах очікуються морози до -4.

Погода в п'ятницю, 15 листопада

У суботу, 16 листопада, перший снігопад в Україні зачепить східні, південні, центральні та частково північні регіони. Снігопади місцями будуть інтенсивними. Удень температура повітря не перевищить +2, а в ніч на 17 листопада стовпчики термометрів опустяться до -1 до -5, у Карпатах — до -7. Однак такі значення будуть недовговічними.

Погода в суботу, 16 листопада

Наступного дня, 17 листопада, снігопади в Україні спостерігатимуться лише на Донеччині, після чого сніговий фронт покине Україну. Протягом дня температура коливатиметься від -1 до +4 градусів. До вечора в країну прийде потепління, і на заході очікується до +8 градусів.

Погода в неділю, 17 листопада

Нагадаємо, 3 листопада в Харкові почався перший снігопад. Він був мокрий, тому не залишався на поверхнях надовго.

1 листопада повідомлялося, що українцям озвучили прогноз погоди на зиму. За словами метеорологині Віри Балабух, останніми роками фіксується тенденція до істотного підвищення температури в зимовий період. Найближчі місяці можуть не стати винятком.