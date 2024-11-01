Аномальне тепло або морози до -30: українцям озвучили прогноз погоди на зиму

За словами метеорологині Віри Балабух, останніми роками фіксується тенденція до суттєвого підвищення температури в зимовий період. Найближчі місяці можуть не стати винятком.

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Настав останній осінній місяць, а це означає, що зима наближається. Зовсім скоро вулиці вкриються снігом, а на вулиці буде морозна температура. Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України Віра Балабух в інтерв'ю "24 каналу" розповіла, на що очікувати в найближчі місяці.

За її словами, зима цього року очікується теплою і середня температура повітря за сезон може бути вищою за норму на 2 градуси. Останніми роками в Україні спостерігається тенденція до суттєвого підвищення температури повітря в зимовий період.

"За останні 30 років вона стала теплішою в Україні майже на 1,5 градуса порівняно з 70–80 роками минулого століття. Тому дуже ймовірно, що ці тенденції збережуться і цього року", — заявила Віра Балабух.

Наразі складно передбачити, чи очікуються в зимові місяці морози до -20...-30 градусів, адже прогнози робляться максимум на 5 діб. Водночас, навіть попри кліматичний прогноз про те, що температура буде вищою за норму, "різкі зниження і вторгнення арктичного холоду також можливі".

"Найнижча температура повітря взимку в Україні спостерігається у східних областях та на високогір'ї Карпат. Ймовірно, що й цей рік не буде винятком. Але спрогнозувати зараз, чи будуть у цьому регіоні 30-градусні морози і де, — неможливо. Поки що ми бачимо, що цього року для сходу країни характерна аномально висока температура повітря", — продовжила Віра Балабух.

Нагадаємо, 30 жовтня повідомлялося, коли в Україні вже можна очікувати морозу та снігу. У другій половині листопада метеорологи Укргідрометцентру очікують незначного потепління з дощами. Інтернет-синоптики обіцяють поступове похолодання протягом місяця.